Вступ без НМТ у 2024 році: куди подати документи

У 2024 році вступ до українських закладів вищої освіти (ЗВО) вимагає складання Національного мультипредметного тесту (НМТ).

Для кого можливий вступ без НМТ

На деякі творчі спеціальності, такі як дизайн, музичне мистецтво, акторська майстерність, вступ можливий за результатами творчого конкурсу, але цим категоріям також потрібно складати НМТ.

Пільгові категорії вступників, яким необов’язково складати НМТ:

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особи з інвалідністю І та ІІ групи;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться активні бойові дії;

ветерани війни та бойових дій;

учасники бойових дій на території інших держав;

особи, які перебували в полоні або заручниках.

Про умови вступу потрібно дізнаватися на сайті ВНЗ. Детальніше про вступ пільгових категорій можна дізнатися на сайті МОН.

Вступ без НМТ: куди можна подати документи

Вступ здійснюється лише за результатами ЗНО та НМТ. Сертифікати ЗНО 2021 року та НМТ 2022, 2023 або 2024 років є дійсними.

Для вступу на бакалаврат потрібно скласти 4 тести:

3 обов’язкових: українська мова, математика, історія України.

1 на вибір: іноземна мова, фізика, хімія, біологія, географія.

НМТ не є обов’язковим для тих, хто не планує вступати до університету.

Пробного НМТ у 2024 році не буде.

Учні, які не планують складати національний мультипредметний тест, можуть вступити до деяких навчальних закладів.

Вступ без НМТ, куди вступати у 2024 році:

Професійно-технічні училища (ПТУ). До ПТУ можна вступити без НМТ, використовуючи результати вступних іспитів або співбесіди, а також атестат. Вступ до ПТУ можливий як на бюджетну, так і на контрактну форму навчання.

Коледжі також приймають абітурієнтів без НМТ, за результатами вступних іспитів, співбесіди та атестата. У коледжах можна здобути фахову освіту за різними напрямками, наприклад, педагогіка, медицина, економіка, право.

Чи можливий вступ без НМТ для творчих та обдарованих

Існує багато спеціальностей, куди можна вступити, продемонструвавши творчі здібності або фізичну підготовку, але НМТ складати доведеться. Ці спеціальності доступні як на бюджетній, так і на контрактній основі. Детальний перелік цих професій представлено на сайті МОН.

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