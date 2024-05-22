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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 22 травня: ЗСУ знищили ще 1300 окупантів та чотири десятки артсистем

Війна в Україні

Втрати ворога на 22 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1300 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 819-ту добу повномасштабної війни перевищили 496 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 22 травня 2024

  • особового складу ‒ близько 496 370 (+1 300);
  • танків ‒ 7 611 (+6);
  • бойових броньованих машин ‒ 14 721 (+22);
  • артилерійських систем – 12 820 (+41);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 077;
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 812 (+1);
  • літаків – 354;
  • гелікоптерів – 326;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 10 346 (+56);
  • крилатих ракет ‒ 2 208 (+1);
  • кораблів (катерів) ‒ 27;
  • підводних човнів ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 442 (+59);
  • спеціальної техніки ‒ 2 090 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 819-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка

Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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