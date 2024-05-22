Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 22 травня: ЗСУ знищили ще 1300 окупантів та чотири десятки артсистем
Втрати ворога на 22 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.
Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1300 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 819-ту добу повномасштабної війни перевищили 496 тис.
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Втрати РФ на 22 травня 2024
- особового складу ‒ близько 496 370 (+1 300);
- танків ‒ 7 611 (+6);
- бойових броньованих машин ‒ 14 721 (+22);
- артилерійських систем – 12 820 (+41);
- реактивних систем залпового вогню – 1 077;
- засобів протиповітряної оборони ‒ 812 (+1);
- літаків – 354;
- гелікоптерів – 326;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 10 346 (+56);
- крилатих ракет ‒ 2 208 (+1);
- кораблів (катерів) ‒ 27;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 442 (+59);
- спеціальної техніки ‒ 2 090 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 819-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка
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