Втрати ворога на 22 травня: ЗСУ знищили ще 1300 окупантів та чотири десятки артсистем

Втрати ворога на 22 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1300 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 819-ту добу повномасштабної війни перевищили 496 тис.

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Втрати РФ на 22 травня 2024

особового складу ‒ близько 496 370 (+1 300);

танків ‒ 7 611 (+6);

бойових броньованих машин ‒ 14 721 (+22);

артилерійських систем – 12 820 (+41);

реактивних систем залпового вогню – 1 077;

засобів протиповітряної оборони ‒ 812 (+1);

літаків – 354;

гелікоптерів – 326;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 10 346 (+56);

крилатих ракет ‒ 2 208 (+1);

кораблів (катерів) ‒ 27;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 442 (+59);

спеціальної техніки ‒ 2 090 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 819-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка

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