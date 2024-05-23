Чи можуть у ЦНАП видати повістку і відправити на ВЛК – пояснення адвоката

Військовозобов’язані громадяни України протягом 60 днів з дня набрання чинності закону про мобілізацію мають оновити військово-облікові дані у ТЦК і СП, ЦНАПах, мобільному додатку Резерв+.

Адвокат, керівний партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько пояснив Фактам ICTV, чи можуть у ЦНАПах видати повістку після оновлення військово-облікових даних і направити на ВЛК.

Чи можуть у ЦНАП видавати повістку

– Ні, військовозобов’язані громадяни лише оновлюють дані в центрах надання адміністративних послуг. Мають надати актуальні дані про себе та підтвердити їх, після цього адміністратор вносить дані в електронну систему, які автоматично підтягуються в реєстр Оберіг. Далі заявник отримує витяг із печаткою та підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних, – зазначив він.

Інших повноважень саме представники ЦНАПу не мають. Видавати повістки та відправляти на ВЛК можуть тільки уповноважені особи ТЦК і СП, пояснив адвокат.

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– Якщо у ЦНАПі вам намагаються видати повістку – перевірте документи в особи, ймовірно, вона не уповноважена таке робити. Але зверніть увагу, що, оскільки повістка може бути вручена будь-де, то представники ТЦК можуть законно виписати її, наприклад, на виході з ЦНАП, – звернув увагу Ігор Ясько.

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