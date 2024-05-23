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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Для посилення ППО та морської оборони: Британія надсилає Україні пакет на $190 млн

Лондон - Велика Британія
Фото: Unsplash

Україна отримає новий військовий пакет допомоги від Великої Британії вартістю 150 млн фунтів стерлінгів ($190 млн) для посилення протиповітряної та протиракетної оборони.

Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс, повідомило видання The Sun.

Новий пакет допомоги від Британії

За словами Шаппса, це допоможе захистити інфраструктуру країни, яка зазнала значних руйнувань. Британія та її союзники надали радари ППО, хибні цілі та системи радіоелектронної боротьби на суму $89 млн.

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Також Лондон виділив $101 млн на малі катери, розвідувальні безпілотники та надводні судна без екіпажу.

— Міжнародний фонд для України надає життєво важливу підтримку Збройним силам України для задоволення їхніх нагальних потреб. Це включає більше систем протиповітряної оборони для захисту українського цивільного населення та інфраструктури, а також морські можливості для посилення Військово-морських сил, – сказав Шаппс.

Нагадаємо, 11 травня Міноборони Великої Британії оголосило про передання найбільшого в історії пакету військової допомоги Україні на суму 500 млн фунтів стерлінгів ($617 млн).

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Джерело: The Sun
військова допомога, Велика Британія, Україна
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