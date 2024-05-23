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Графіки відключення світла 23 травня: у яких областях не буде електрики
Україна
Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Графік відключення світла на Тернопільщині 23 травня: коли та де не буде електроенергії

графік відключення світла Тернопіль
Фото: Pixabay

В Україні були введені стабілізаційні відключення електроенергії. Укренерго повідомило, що головна причина застосування заходів обмеження електропостачання – це наслідки ракетних ударів Росії по українських електростанціях.

23 травня на Тернопільщині діятиме графік погодинного відключення електроенергії.

Де відключатимуть світло в Тернополі та у який час не буде електропостачання – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Графік відключення світла на Тернопільщині

Як повідомило Укренерго, 23 травня 2024 року графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.

Для об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, світло не вимикатиметься.

Графік погодинного відключення електроенергії в Тернополі

Відключення світла в Тернополі можливе з 00:00 до 24:00.

Причина подовження терміну дії обмежень – прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. У зв’язку з цим в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.

Де відключатимуть світло в Тернополі та Тернопільській області й для якої черги будуть застосовані обмеження 23 травня — можна дізнатися на сайті Тернопільобленерго за посиланням.

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Відключення електроенергії, відключення світла, Війна в Україні, Електрика, Енергетика
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