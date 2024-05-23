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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Кількість жертв від удару РФ по Одесі ракетою 29 квітня зросла: у лікарні померла 4-х річна дівчинка

дівчинка дитина
Фото: Pixabay

Зросла кількість жертв через терористичний акт, вчинений Росією, коли 29 квітня держава-агресор вдарила по Одесі балістичною ракетою з касетним боєзарядом.

У лікарні померла 4-х річна дівчинка Злата, якій осколок влучив у серце.

Про це 23 травня повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ по Одесі 29 квітня

Він повідомив, що кількість жертв російського обстрілу 29 квітня збільшилася до 8 осіб.

– Сьогодні в лікарні померла 4-річна Злата, осколок російської ракети влучив у серце дитини. Наші медики боролися до останнього… Висловлюю щирі співчуття родині. Немає нічого страшнішого за смерть дитини, – написав він.

Удар ракетою по Одесі 29 квітня

Нагадаємо, 29 квітня 2024 року держава-терорист Росія здійснила ракетний удар по Одесі. Внаслідок тієї атаки тоді повідомлялось про шістьох загиблих мирних мешканців, також 32 людини дістали поранення. Серед поранених була вагітна жінка і двоє дітей. Зазначалось, що дівчинка, якій не було пʼяти років, перебувала у вкрай важкому стані.

30 квітня в Офісі генпрокурора повідомили, що удар по Одесі був здійснений балістичною ракетою із касетним боєзарядом. Також публікувалось відео атаки.

Вже 8 травня стало відомо, що в лікарні померла ще одна людина з-поміж постраждалих. Тоді загиблих стало семеро.

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