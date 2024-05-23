Мобілізація аспірантів і студентів 2024: зміни нового закону 10449

Усі аспіранти матимуть право на відстрочку від мобілізації, незалежно від форми навчання.

Відповідні норми містить закон №10449, який Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому. Документ уже підписав президент Володимир Зеленський, а 18 травня він набув чинності.

Мобілізація аспірантів: про що йдеться в законі №10449

Нагадаємо, що згідно з початковою версією урядового законопроєкту про мобілізацію №10449, аспіранти, які здобувають освіту на умовах контракту (коштом фізичних і юридичних осіб), підлягали призову на час мобілізації.

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Однак у Верховній Раді наголосили, що не може бути поділу на тих, хто навчається в аспірантурі за контрактом, і на тих, хто навчається на бюджеті. Ця норма суперечила Конституції України та порушувала принцип рівності. Саме тому було вирішено прибрати такий поділ.

Під час ухвалення законопроєкту №10449 у другому читанні всі аспіранти отримали право на відстрочку від мобілізації, незалежно від форми навчання (контрактної чи бюджетної).

Мобілізація студентів

Мобілізація студентів в особливий період не передбачена для: здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Відстрочка від мобілізації у сфері освіти: деталі закону №10449

У новій редакції закону №10449 наголошується, що мобілізації в особливий період не підлягають:

здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною (дуальною) формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше отриманий;

докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

наукові працівники та викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ, які мають науковий ступінь і працюють не менш як на 0,75 ставки за основним місцем роботи;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої, професійної, професійно-технічної освіти, шкіл, які працюють не менш як на 0,75 ставки за основним місцем працевлаштування.

Порядок здобуття рівнів освіти зазначено у ст. 10 II розділу закону України про освіту.

Щодо служби жінок, то в урядовому законі зазначається, що українські жінки можуть служити лише за добровільної згоди.

Джерело : Верховна Рада

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