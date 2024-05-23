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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ситуація на фронті та плани РФ зірвати Саміт миру: Зеленський провів Ставку

Ситуація на Харківському напрямку і забезпечення армії: Ставка Зеленського 23 травня
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення Ставки у четвер, 23 травня.

Під час засідання обговорили бойові дії на Харківському напрямку та забезпечення армії необхідним озброєнням.

Зеленський провів Ставку 23 травня

— Очна доповідь головкома Олександра Сирського, який усі ці дні перебував на Харківщині і керував обороною регіону. Повна картина бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати, – написав глава держави.

Президент повідомив, що також була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо забезпечення армії всім необхідним.

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Він зауважив графіки надходження зброї з уже оголошених та очікуваних пакетів допомоги від наших партнерів.

Також учасники Ставки заслухали онлайн-доповідь голови ДПСУ Сергія Дейнека. Він продовжує працювати на місцях, у прикордонних регіонах: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина.

Була й доповідь розвідок: начальник ГУР МО Кирило Буданов, голова СЗР Олег Іващенко. Окрім планів РФ на полі бою, розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру. Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час.

Раніше Володимир Зеленський озвучив, чого Україна прагне отримати на Саміті миру у Швейцарії. Зокрема, йдеться про комюніке за його результатами. Київ прагне отримати енергетичну безпеку, включно з ядерною, вільне судноплавство та серйозний поштовх щодо обміну полоненими.

Саміт миру відбудеться 15 і 16 червня в п’ятизірковому готелі Bürgenstock в Люцерні в центральній Швейцарії. Станом на 15 травня участь підтвердили 50 країн.

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