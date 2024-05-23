У Мінфіні розповіли, скільки Україні не вистачає грошей на закупівлю зброї

У державному бюджеті України утворився розрив на суму $5 млрд, необхідних на закупівлю зброї через те, що “останні пів року допомога Заходу була мінімальною”.

Про це в інтерв’ю Громадському радіо повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, це питання “напевно найбільш актуальне зараз”.

Зараз дивляться

Він зауважив, що “після того, як розблокували пакет американської допомоги, в теорії – покрито видатки соціально-гуманітарного напрямку”.

– Але практично – у нас є велика фіскальна проблема, або, скажімо так, не розв’язане питання щодо видатків військового характеру, так званих мілітарних видатків, – сказав він.

Марченко про дефіцит коштів на зброю

Марченко зазначив, що за останні 6 місяців Україна “мінімально” отримувала допомоги від партнерів у військовій частині, що спричинило додаткове навантаження на бюджет у частині додаткових видатків військового характеру. Зараз це перекривається, переміщуються видатки кінця року на необхідну закупівлю зброї, замовлення снарядів та інші речі, які зараз потрібні, наголосив міністр фінансів.

– На цю мить, я думаю, що можна говорити про цифру близько $5 млрд. Я оперую такою цифрою в доларах, тому що мені простіше пояснювати цей геп для наших партнерів. Це формований геп на цей час, і ми думаємо яким чином його будемо перекривати вже найближчим часом, – сказав він.

За його словами, “питання досить актуальне, оскільки є певні зобов’язання перед нашими партнерами”, є програма Міжнародного валютного фонду.

– Але ці видатки передбачають інший набір дій інструментів, ніж, наприклад, пошук коштів партнерів. Тобто ці видатки ми маємо перекривати самостійно, і вони досить великі. Тобто питання залишається, але є у нас план, – сказав він.

Міністр нагадав, що в найближчі тижні працюватиме місія МВФ.

– Нам потрібно успішно пройти четвертий перегляд програми. Ми зробили всі кроки для того, щоб він був успішним. А далі будемо спілкуватися з нашими партнерами шукати способи і рішення, – додав Марченко.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.