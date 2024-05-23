Відстрочка від мобілізації: чи можливе бронювання ФОПів за гроші

В Україні розглядають ідею так званого економічного бронювання військовозобов’язаних працівників.

Що таке бронювання за гроші та чи можливо це реалізувати з юридичної точки зору – у матеріалі Фактів ICTV.

Що таке економічне бронювання

Концепція економічного бронювання передбачає надання військовозобов’язаним особам відстрочки від мобілізації за умови сплати за таких осіб до бюджету щомісячно певної грошової суми.

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Що передбачає бронювання за гроші

Як розповів у коментарі Фактам ICTV член Асоціації правників України, практикуючий юрист у сфері військового права та мобілізації Антон Ревенко, відповідна пропозиція вносилася до закону про посилення мобілізації № 10449.

Правка економічного бронювання передбачала, щоб підприємства, які не мають стратегічно важливого значення, але хочуть забронювати працівника, сплачували за кожного військовозобов’язаного співробітника 20 000 гривень та 1,5% додаткових податків від зарплати.

– Для ФОПів була додаткова вимога, щоб вони надавали довідку про наявність обороту на суму, що не менша за вартість трьох місяців бронювання, для підтвердження реальної активності. Тобто щонайменше 60 000 гривень, – зазначив юрист.

Водночас цю правку профільний комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони відхилив, і наразі діє лише одна процедура бронювання.

– На сьогодні, якщо ФОП не виконує стратегічно важливих завдань, наприклад оборонних замовлень для своєї територіальної громади чи для військових формувань, то, на жаль, заброньований він бути не може, – наголосив Ревенко.

Чи можливе економічне бронювання з юридичної точки зору

Пропозиція бронювання за гроші викликала хвилю обговорень у суспільстві.

Зокрема, частина людей вважає такий підхід правильним та ефективним для держави, яка потребує значного фінансування для ведення війни. Інші ж переконані у несправедливості підходу відстрочки від мобілізації за рівнем заробітку.

За словами експерта, якщо за цю зміну проголосує ВР і її затвердить Кабмін у відповідній постанові, то це буде законною підставою для бронювання.

– Вже питання справедливості не буде стояти. З юридичної точки зору це буде правовою підставою для відстрочки у звʼязку з економічним бронюванням, – наголосив Ревенко.

Чи введуть в Україні економічне бронювання

На сьогодні економічне бронювання не діє. В подальшому воно може бути враховане в якомусь законопроєкті чи через зміну до закону.

Як зазначає юрист, наразі питання бронювання за гроші на порядку денному не стоїть.

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