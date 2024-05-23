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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 23 травня: мінус 1330 окупантів та штурмовик Су-25

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 23 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1330 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 820-ту добу повномасштабної війни перевищили 497 тис.

Зараз дивляться

До слова, напередодні поменшало у ворога й літаків після того, як українські захисники приземлили на Донеччині штурмовик Су-25.

Втрати РФ на 23 травня 2024

  • особового складу ‒ близько 497 700 (+1 330);
  • танків ‒ 7 622 (+11);
  • бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27);
  • артилерійських систем – 12 860 (+40);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 077;
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 813 (+1);
  • літаків – 355 (+1);
  • гелікоптерів – 326;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45);
  • крилатих ракет ‒ 2 209 (+1);
  • кораблів (катерів) ‒ 27;
  • підводних човнів ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 513 (+71);
  • спеціальної техніки ‒ 2 094 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 820-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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