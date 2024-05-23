Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 23 травня: мінус 1330 окупантів та штурмовик Су-25
Втрати ворога на 23 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.
Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1330 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 820-ту добу повномасштабної війни перевищили 497 тис.
Зараз дивляться
До слова, напередодні поменшало у ворога й літаків після того, як українські захисники приземлили на Донеччині штурмовик Су-25.
Втрати РФ на 23 травня 2024
- особового складу ‒ близько 497 700 (+1 330);
- танків ‒ 7 622 (+11);
- бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27);
- артилерійських систем – 12 860 (+40);
- реактивних систем залпового вогню – 1 077;
- засобів протиповітряної оборони ‒ 813 (+1);
- літаків – 355 (+1);
- гелікоптерів – 326;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45);
- крилатих ракет ‒ 2 209 (+1);
- кораблів (катерів) ‒ 27;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 513 (+71);
- спеціальної техніки ‒ 2 094 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 820-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.