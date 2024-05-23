Втрати ворога на 23 травня: мінус 1330 окупантів та штурмовик Су-25

Втрати ворога на 23 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1330 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 820-ту добу повномасштабної війни перевищили 497 тис.

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До слова, напередодні поменшало у ворога й літаків після того, як українські захисники приземлили на Донеччині штурмовик Су-25.

Втрати РФ на 23 травня 2024

особового складу ‒ близько 497 700 (+1 330);

танків ‒ 7 622 (+11);

бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27);

артилерійських систем – 12 860 (+40);

реактивних систем залпового вогню – 1 077;

засобів протиповітряної оборони ‒ 813 (+1);

літаків – 355 (+1);

гелікоптерів – 326;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45);

крилатих ракет ‒ 2 209 (+1);

кораблів (катерів) ‒ 27;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 513 (+71);

спеціальної техніки ‒ 2 094 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 820-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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