Єдині новини зібрали понад 25 млн грн на БпЛА Сич та анонсують новий масштабний збір

У рамках національного телемарафону Єдині новини успішно завершився великий збір для підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України на безпілотники Сич. Завдяки підтримці глядачів вдалося зібрати 25 194 759 грн.

Ця амбітна мета стала можливою завдяки єднанню українського народу навколо спільної мети – посилення обороноздатності держави.

Чим допомагають безпілотники Сич

Безпілотники Сич – це ударно-розвідувальні дрони українського виробництва, створені для багаторазового використання. Вони довели свою ефективність у знищенні живої сили та бронетехніки ворога навіть там, де не можуть дістати артилерія чи FPV-дрони.

Зараз дивляться

Українські дрони Сич знищили російської техніки на понад $100 млн. Найдорожчими цілями ударів спецпризначенців ГУР стали радіолокаційна станція Подлет за $17 млн та РЛС Каста за $12 млн.

Завдяки глядачам цілодобового інформаційного марафону Єдині новини відкриваються нові цілі для знищення.

Збір для Сил оборони України

Учасники марафону дякують всім, хто стає частиною перемоги над Росією. Кожна зібрана гривня – цеглина у зміцненні оборони України. Марафон Єдині новини продовжує працювати разом та обʼєднує українських глядачів заради спільної мети.

Новий масштабний збір стартує вже зовсім скоро – до Дня журналіста, 6 червня. У рамках національного телемарафону Єдині новини відбудеться збір коштів для Сил оборони України.

Збори на ударні пташки українського виробництва ініційовані в ефірах учасників телемарафону: Starlight Media, 1+1 Media, Рада, Ми-Україна, Inter Media Group та на диджитал-майданчиках мовників.

Запрошуємо інші медіа долучитися до збору, щоб спільними зусиллями журналістської спільноти допомогти українським захисникам.

Детальну інформацію про збір до Дня журналіста повідомимо найближчим часом. Стежте за анонсами.

З початку року марафон Єдині новини зібрав понад 100 млн на потреби Сил оборони України. За перші чотири місяці 2024 року національний телемарафон організував та провів понад 370 зборів.

Фото: Повернись живим

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