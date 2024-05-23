Юсов про наступ РФ на Харківському напрямку: Навіть близько не досягли цілей

На Харківському напрямку Росія не змогла досягти бажаних результатів під час наступу.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

– Те, що він (ворог, – Ред.) планував (під час наступу на Харківському напрямку, – Ред.) не досяг, навіть близько. Насамперед завдяки діям українських сил безпеки та оборони, – зазначив він.

За словами Юсова, загалом Росія на північний кордон кинула сили в розмірі 50 тис. осіб.

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Наразі Росія не намагається наступати на Харків та веде прикордонну операцію.

– Наразі бачимо саме прикордонну операцію, і те, що відбувається, – це не наступ на Харків, – зазначив Юсов.

Щодо наступу на Суми, то, за його словами, наразі підстав говорити про це немає.

– Щодо наступу на Суми, якщо будуть підстави для занепокоєння, безумовно, про це будуть офіційно повідомляти. Ситуація там добре відома і плани, ресурси ворога також, – наголосив він.

Нагадаємо, що раніше Юсов говорив, що дії Росії на Харківському напрямку розпочалися за відомим українській розвідці графіком.

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