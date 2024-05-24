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Україна
Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Графік відключення світла у місті Кременчук на 24 травня 2024 року

Графік відключення світла у місті Кременчук
Фото: Pixabay

У Кременчуці Полтавської області запроваджено графік погодинних відключень світла через дефіцит електроенергії, що був спричинений атаками РФ на енергооб’єкти України.

Детальніше про графік погодинних відключень світла у місті Кременчук читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Полтавщина: графіки аварійних відключень у Кременчуці

Полтаваобленерго оприлюднило графік погодинних відключень світла на 24 травня 2024 року.

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НЕК Укренерго повідомило, що 24 травня в Полтавській області буде застосовано графік відключення світла, який діятиме протягом всього дня. Світло вимикатимуть з 00:00 до 23:59. Збільшення тривалості відключень пов’язано з погіршенням погодних умов.

Але енергоживлення для об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не буде обмежуватися.

Тривалість і періодичність застосування кожної черги, а також графік вимкнення світла для міста Кременчук на 24 травня відображено в таблиці:

Детальну інформацію про графіки відключення світла в Кременчуці Полтавської області, перелік адрес та черг, за яким вимикатимуть електроенергію, можна дізнатися за посиланням.

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Відключення електроенергії, відключення світла, Війна в Україні, Електрика, Енергетика
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