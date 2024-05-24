Графік відключення світла у місті Кременчук на 24 травня 2024 року
У Кременчуці Полтавської області запроваджено графік погодинних відключень світла через дефіцит електроенергії, що був спричинений атаками РФ на енергооб’єкти України.
Детальніше про графік погодинних відключень світла у місті Кременчук читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Полтавщина: графіки аварійних відключень у Кременчуці
Полтаваобленерго оприлюднило графік погодинних відключень світла на 24 травня 2024 року.
НЕК Укренерго повідомило, що 24 травня в Полтавській області буде застосовано графік відключення світла, який діятиме протягом всього дня. Світло вимикатимуть з 00:00 до 23:59. Збільшення тривалості відключень пов’язано з погіршенням погодних умов.
Але енергоживлення для об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не буде обмежуватися.
Тривалість і періодичність застосування кожної черги, а також графік вимкнення світла для міста Кременчук на 24 травня відображено в таблиці:
Детальну інформацію про графіки відключення світла в Кременчуці Полтавської області, перелік адрес та черг, за яким вимикатимуть електроенергію, можна дізнатися за посиланням.