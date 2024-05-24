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Україна
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Графіки відключення світла 24 травня: у яких областях не буде електрики

Енергетика
Фото: Pexels

24 травня по всій Україні діятиме графік відключення електроенергії побутових та промислових споживачів.

Про це повідомили в НЕК Укренерго.

Хоча покращення погоди зменшило дефіцит в енергосистемі, але у вечірні та нічні години нестача електроенергії залишається суттєвою.

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Графік відключення електроенергії в Україні 24 травня

Графіки погодинних відключень 24 травня будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

– Причина – дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії, – пояснили в Укренерго.

В енергетичній компанії попереджають, що відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр Укренерго щовечора доводить до кожного обленерго.

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

В Укренерго нагадують, що головною причиною застосування заходів обмеження з енергоживлення є наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

– З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак, – кажуть в енергокомпанії.

Планові відключення світла – скільки триватимуть

За словами голови правління НЕК Укренерго Володимира Кудрицького, відключення електроенергії може здійснюватися впродовж літа, осені та всієї наступної зими.

– Як ми й оголосили, буде, ймовірно, застосовано графіки погодинних відключень для промисловості та населення у зв’язку з тим, що в енергосистемі не вистачає потужності для покриття вечірнього піку споживання, – розповів Кудрицький в ефірі національного телемарафону.

Для подолання дефіциту на запит Укренерго було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини.

Графіки відключення світла по Україні 24 травня 2024 – де і коли не буде електрики

Де подивитися планові відключення світла

В Укренерго вже провели роботи до позначення лімітів споживання для кожного регіону у своїх філіях.

Отримати інформацію про графіки погодинних відключень світла в певному регіоні України можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на сторінках у соціальних мережах.

В Укренерго стверджують, що обсяг погодинних відключень світла рівномірно розподілено між областями України.

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Відключення електроенергії, Володимир Кудрицький, Енергетика, Укренерго
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