Графіки відключення світла 25 травня: у яких областях не буде електрики

25 травня по всій Україні діятиме графік відключення електроенергії побутових та промислових споживачів з 20:00 до 22:00, тобто у години максимального вечірнього споживання.

Про це повідомили в НЕК Укренерго.

Хоча покращення погоди зменшило дефіцит в енергосистемі, але у вечірні та нічні години нестача електроенергії залишається суттєвою.

Зараз дивляться

Графік відключення електроенергії в Україні 25 травня

Графіки погодинних відключень 25 травня будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00 – у години максимального вечірнього споживання.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

– Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів по українських електростанціях. Внаслідок п’яти масованих ракетних атак з березня до травня великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше, – пояснили в Укренерго.

В енергетичній компанії попереджають, що відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр Укренерго щовечора доводить до кожного обленерго.

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Планові відключення світла – скільки триватимуть

За словами голови правління НЕК Укренерго Володимира Кудрицького, відключення електроенергії може здійснюватися впродовж літа, осені та всієї наступної зими.

– Як ми й оголосили, буде, ймовірно, застосовано графіки погодинних відключень для промисловості та населення у зв’язку з тим, що в енергосистемі не вистачає потужності для покриття вечірнього піку споживання, – розповів Кудрицький.

Де подивитися планові відключення світла

В Укренерго вже провели роботи до позначення лімітів споживання для кожного регіону у своїх філіях.

Отримати інформацію про графіки погодинних відключень світла в певному регіоні України можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на сторінках у соціальних мережах.

В Укренерго стверджують, що обсяг погодинних відключень світла рівномірно розподілено між областями України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.