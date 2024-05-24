Графіки відключення світла в Кривому Розі на 24 травня 2024 року

Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній системі України. У зв’язку із цим, спостерігається гострий дефіцит енергії в електромережах. Тому на більшості території нашої країни були запроваджені стабілізаційні відключення електроенергії.

Який графік відключення світла в місті Кривий Ріг, де саме та коли не буде світла 24 травня 2024 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Кривий Ріг: графіки погодинних відключень світла

НЕК Укренерго повідомило, що 24 травня будуть діяти графіки погодинних відключень світла в місті Кривий Ріг для промислових та побутових споживачів.

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Світло відключатимуть із 00:00 до 24:00.

Водночас, графіки погодинних відключень світла для міста Кривий Ріг та області не будуть застосовуватися для об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення. Для них світло не погашатиметься.

Укренерго повідомило, що у зв’язку зі збільшенням хмарності, яка заважає роботі СЕС, графіки погодинних відключень було збільшено, тому вони діятимуть протягом всього дня – з 00:00 до 24:00.

Графік відключення світла в місті Кривий Ріг також може змінюватись, залежно від ситуації в енергосистемі.

Укренерго звертається до споживачів із проханням раціонально використовувати електричну енергію, особливо у вечірній час. Не вмикати багато електроприладів, вимикати зайве освітлення з 18:00 до 24:00 години.

За суттєвої нестачі в енергосистемі України, тривалість відключення світла може бути змінена.

Детальну інформацію про графіки відключень у місті Кривий Ріг можна за посиланням.

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