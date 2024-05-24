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Україна
Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Графіки відключення світла в Сумах на 24 травня – де не буде енергопостачання

графік відключення світла Суми
Фото: Pexels

У Сумах 24 травня діятимуть погодинні відключення світла. Що відомо про графік відключення світла в місті Суми на 24 травня, де не буде енергопостачання – читайте на Фактах ICTV.

Суми: графіки погодинного відключення світла

По всій території України через дефіцит електроенергії, спричинений атаками РФ на енергооб’єкти нашої країни, були запроваджені графіки відключення світла.

Укренерго повідомило, що на території Сумщини 24 травня також буде запроваджено відключення світла у зв’язку з гострим дефіцитом електроенергії.

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Цього дня діятиме графік відключення світла для міста Суми та Сумської області. Вимкнення енергопостачання  здійснюватиметься з 00:00 до 24:00.

Світло відключатимуть протягом всього дня. Знеструмлення розпочнуться з 6-ї черги.

Зверніть увагу! Графіки погодинного відключення світла в місті Суми та області можуть змінюватися залежно від ситуації.

Так для споживачів електричної енергії в Сумах та Сумській області сьогодні, 24 травня, з 11:00 до 14:00 було скасовано застосування ГПВ. Після 14.00 вимкнення за графіками погодинних відключень відновляться.

Графік відключення світла для міста Суми має такий вигляд:

відключення світла Суми

Фото: АТ СУМИОБЛЕНЕРГО / telegram

Де в Сумах відключатимуть світло, можна дізнатися на сайті АТ Сумиобленерго за посиланням.

Також Укренерго звертається до споживачів з проханням ощадливо використовувати електроенергію (особливо з 7 до 10 та з 17 до 22 години), щоб не перевищувати встановлених лімітів.

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Відключення електроенергії, відключення світла, Війна в Україні, Електрика, Енергетика
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