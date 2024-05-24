Укр Рус Eng
Укр Рус Eng
Популярні
Усика відсторонили від боксу після бою з Ф’юрі: що відомо
Штраф чи в’язниця: яка відповідальність за спробу незаконного перетину кордону чоловіками
Статті
Універсальні воїни: що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ
Графіки відключення світла 24 травня: у яких областях не буде електрики
Усик може залишитись абсолютним чемпіоном: в IBF відповіли, як це можливо
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Перша група українських пілотів завершила підготовку на F-16 у США

Винищувач F-16 випускає ракету AMRAAM
Фото: Getty Images

На військово-повітряній базі Національної гвардії США у штаті Аризона перша група українських пілотів закінчила навчання на винищувачах F-16.

Про це пише видання Politico із посиланням на речницю Повітряних сил Національної гвардії США Ерін Ганніган.

Тренування пілотів на F-16

За її словами, українські пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні.

Зараз дивляться

Ерін Ганніган не уточнила, скільки саме пілотів закінчили навчання або точну дату випуску з міркувань безпеки.

В ефірі Єдиних новин речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що зараз пілоти прямують до Європи для продовження навчання.

– Насправді процес навчання постійний. Навчаються не лише пілоти, а й інженери. І після навчання будуть тут в Україні ділитися своїм досвідом із колегами для того, щоб ефективно відбивати повітряний напад противника, – наголосив Євлаш.

Скільки літаків F-16 передадуть Україні

За словами Іллі Євлаша, навіть два винищувачі F-16 здатні виконувати завдання у повітряному просторі. Це буде певним посиленням для наших ВПС, адже Україна має застарілий радянський авіапарк.

Читайте також
Скільки винищувачів та які саме має Росія: коментує експерт
Скільки винищувачів в Росії: відповідь військового експерта

Видання Politico наголошує, що Україна має отримати понад 60 винищувачів F-16 від Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії.

Винищувачі F-16 для України

У Міноборони Данії повідомили, що влітку цього року країна відправить до України перші винищувачі F-16.

Нагадаємо, що у Нідерландах завершився курс навчання з обслуговування винищувачів F-16 для 10 українських військових. Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що до України повертаються перші фахівці з обслуговування винищувачів F-16.

Джерело: Politico
військовий літак, Винищувач F-16, Винищувачі для України, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
F-16 винищувач – характеристики, озброєння та ціна
Українські зенітники збили російський літак Су-25: що відомо
російський штурмовик Су-25
У Росії вигадали, як мститимуть США за конфіскацію їхніх активів
володимир путін
Чи отримає Україна дозвіл США бити по РФ та як це вплине на фронт – думка експертів
Дозвіл на удари по РФ: які шанси та як це повпливає на фронт
Доходи від активів РФ: G7 підтримає план США щодо $50 млрд для України
Активи РФ для України – G7 схиляються до плану США

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь