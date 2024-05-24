Перша група українських пілотів завершила підготовку на F-16 у США

На військово-повітряній базі Національної гвардії США у штаті Аризона перша група українських пілотів закінчила навчання на винищувачах F-16.

Про це пише видання Politico із посиланням на речницю Повітряних сил Національної гвардії США Ерін Ганніган.

Тренування пілотів на F-16

За її словами, українські пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні.

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Ерін Ганніган не уточнила, скільки саме пілотів закінчили навчання або точну дату випуску з міркувань безпеки.

В ефірі Єдиних новин речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що зараз пілоти прямують до Європи для продовження навчання.

– Насправді процес навчання постійний. Навчаються не лише пілоти, а й інженери. І після навчання будуть тут в Україні ділитися своїм досвідом із колегами для того, щоб ефективно відбивати повітряний напад противника, – наголосив Євлаш.

Скільки літаків F-16 передадуть Україні

За словами Іллі Євлаша, навіть два винищувачі F-16 здатні виконувати завдання у повітряному просторі. Це буде певним посиленням для наших ВПС, адже Україна має застарілий радянський авіапарк.

Видання Politico наголошує, що Україна має отримати понад 60 винищувачів F-16 від Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії.

Винищувачі F-16 для України

У Міноборони Данії повідомили, що влітку цього року країна відправить до України перші винищувачі F-16.

Нагадаємо, що у Нідерландах завершився курс навчання з обслуговування винищувачів F-16 для 10 українських військових. Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що до України повертаються перші фахівці з обслуговування винищувачів F-16.

Джерело : Politico

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