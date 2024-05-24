Що не можна робити працівникам ТЦК у 2024 році: заборони та правила

Працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повинні дотримуватись встановлених законодавством норм та правил.

Що не можна робити працівникам ТЦК в Україні у 2024 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що заборонено робити працівникам ТЦК у 2024 році

Працівникам ТЦК заборонено вчиняти певні дії, особливо під час вручення повісток.

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Не допускається:

Утримувати або затримувати осіб, якщо вони відмовляються від повістки, не хочуть розписуватись тощо.

Доставляти силою військовозобов’язаних осіб у відділення, навіть якщо вони порушують правила військового обліку. Таке право є тільки у Національної поліції України.

Якщо є факт порушення правил ведення військового обліку, то ТЦК повинен звернутися до органів поліції з запитом про доставлення порушника до територіального центру комплектування.

Не допускається побиття людей та застосування сили працівниками ТЦК.

Не можна забирати особисті документи та телефон.

Не допускається заходити на приватну територію без супроводження поліції.

Заборонено застосовувати будь-які методи фізичного впливу щодо людей.

Якщо йдеться про вручення повістки, то працівники ТЦК не мають права зупиняти громадський транспорт та інші засоби пересування.

Не можна передавати повістки через третіх осіб, оскільки такий документ не матиме юридичної сили.

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