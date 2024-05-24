Терористам буде відповідь за удари: Зеленський після візиту до Харкова

Російський терор постійно доводить, що їхня ціль – повна руйнація України, життя тут та всього, що дозволяє бути людьми. Україна зробить все, щоб захистити державу та змусити російське зло відповідати за скоєне.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками візиту до Харкова, який Росія інтенсивно обстрілює останніми тижнями.

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Російські удари по Харкову

– Був на місці влучання російських ракет по одному із найбільших українських видавничих комплексів. Це просто жахливо – люди загинули. Багато поранених. Спалені ударом книжки, знищене обладнання. Лише через знищення однієї цієї типографії втрачено близько третини щорічного друку книжок в Україні. Безперечно, буде відповідь терористам на цей удар, – стверджує глава держави.

За словами президента, українським воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти. Він подякував кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупантів.

Сьогодні приділили увагу подальшим завданням ЗСУ з урахуванням інформації від розвідок, зазначив Володимир Зеленський.

Чому Путін боїться Саміту миру

– Путін не просто хоче зірвати Саміт миру і багато що намагається для цього зробити, він ще й боїться того, що може дати Саміт. Світ здатен примусити Росію до миру і дотримання норм міжнародної безпеки. Росії нічого протиставити світовій більшості: попри всю путінську брехню, він залежить від оточення у широкому сенсі цього слова, – звернув увагу президент.

Ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора, і кожен це насправді розуміє. Саміт миру – це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні – він абсолютно ніхто, вважає глава держави.

Президент подякував усім у світі, хто допомагає Україні з організацією Саміту та проявляє лідерство, щоб справжній мир став ближчим.

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