Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Штраф чи в’язниця: яка відповідальність за спробу незаконного перетину кордону чоловіками
Статті
Універсальні воїни: що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ
Графіки відключення світла 25 травня: у яких областях не буде електрики
Усик може залишитись абсолютним чемпіоном: в IBF відповіли, як це можливо
Ексклюзив
Чи будуть відключення світла влітку та взимку: прогноз Укренерго та експерта
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Терористам буде відповідь за удари: Зеленський після візиту до Харкова

Звернення Зеленського – візит до Харкова та Саміт миру (від 24 травня 2024) відео онлайн
Фото: Офіс президента

Російський терор постійно доводить, що їхня ціль – повна руйнація України, життя тут та всього, що дозволяє бути людьми. Україна зробить все, щоб захистити державу та змусити російське зло відповідати за скоєне.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками візиту до Харкова, який Росія інтенсивно обстрілює останніми тижнями.

Зараз дивляться

Російські удари по Харкову

– Був на місці влучання російських ракет по одному із найбільших українських видавничих комплексів. Це просто жахливо – люди загинули. Багато поранених. Спалені ударом книжки, знищене обладнання. Лише через знищення однієї цієї типографії втрачено близько третини щорічного друку книжок в Україні. Безперечно, буде відповідь терористам на цей удар, – стверджує глава держави.

За словами президента, українським воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти. Він подякував кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупантів.

Сьогодні приділили увагу подальшим завданням ЗСУ з урахуванням інформації від розвідок, зазначив Володимир Зеленський.

Чому Путін боїться Саміту миру

– Путін не просто хоче зірвати Саміт миру і багато що намагається для цього зробити, він ще й боїться того, що може дати Саміт. Світ здатен примусити Росію до миру і дотримання норм міжнародної безпеки. Росії нічого протиставити світовій більшості: попри всю путінську брехню, він залежить від оточення у широкому сенсі цього слова, – звернув увагу президент.

Ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора, і кожен це насправді розуміє. Саміт миру – це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні – він абсолютно ніхто, вважає глава держави.

Президент подякував усім у світі, хто допомагає Україні з організацією Саміту та проявляє лідерство, щоб справжній мир став ближчим.

Читайте також
Путін боїться саміту миру: Кулеба пояснив заяви РФ про готовність припинити війну
Дмитро Кулеба

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Ракетні удари Росії, Харків
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта бойових дій на 25 травня 2024 року – ситуація на фронті
Війна в Україні
Вибухи в Харкові 25 травня: РФ вгатила ракетами С-300 по ліцею та промисловій зоні
Вибухи в Харкові 25 травня 2024 року: що відомо
Втрати ворога на 25 травня перевищили 500 тисяч: ЗСУ ліквідували ще 1 140 окупантів
Війна в Україні
Україна братиме участь у Паралімпіаді-2024
лого паралімпійського комітету
Графіки відключення світла 25 травня: у яких областях не буде електрики
Енергетика

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь