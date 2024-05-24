Удар по російському кораблю Циклон у Криму: оприлюднено супутникові знімки

Українські військові вдарили по російському ракетному кораблю Циклон у тимчасово окупованому Севастополі в Криму в ніч на 19 травня. Оприлюднено супутникові знімки з місця ураження.

Удар по кораблю РФ Циклон у Криму – супутникові знімки

Радіо Свобода опублікувала супутникові знімки, на яких видно руйнування на місці влучання ракети у Севастополі на території Кримського півострова, окупованого російськими військами.

Поруч з місцем ураження перебував малий ракетний корабель Циклон, де зараз видно воронку внаслідок атаки (блакитний овал на фотографії). Це судно є носієм ракет Калібр, якими Росія атакує Україну.

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У Генеральному штабі ЗСУ офіційно підтвердили інформацію про те, що затонув російський ракетний корабель Циклон.

Аналітики розслідувальної групи Conflict Intelligence Team зазначають, що отримали від джерела в Севастополі фотографію з місця подій, на якій видно, як щогла Циклона стирчить із води.

Як зазначають у Радіо Свобода, непрямим свідченням про затоплення корабля Циклон є присутність на місці рятувального катера, який зафіксовано на опублікованих супутникових знімках.

Сили оборони вразили в тимчасово окупованому Севастополі в АР Крим російський ракетний корабель Циклон проєкту 22800, який, за словами речника Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука, не встиг випустити жодної ракети.

Фото: Чорноморський флот РФ

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