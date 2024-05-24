Втрати ворога на 24 травня: ЗСУ знищили 1240 окупантів та збили літак

Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1240 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні від Генерального штабу ЗСУ.

Тепер кількість ліквідованого особового складу ворога сягнула 498 940 військових. Крім того, наші оборонці знищили 85 одиниць важкої техніки росіян.

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Втрати РФ на війні на 24.05.2024:

особового складу ‒ близько 498940 (+1240) осіб,

танків ‒ 7635 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27) од,

артилерійських систем – 12902 (+42) од,

РСЗВ – 1080 (+3) од,

засобів ППО ‒ 813 од,

літаків – 356 (+1) од,

гелікоптерів – 326 од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10) од,

крилатих ракет ‒ 2209 од,

кораблів /катерів ‒ 27 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17569 (+56) од,

спеціальної техніки ‒ 2101 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 821-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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