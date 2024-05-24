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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 24 травня: ЗСУ знищили 1240 окупантів та збили літак

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1240 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні від Генерального штабу ЗСУ.

Тепер кількість ліквідованого особового складу ворога сягнула 498 940 військових. Крім того, наші оборонці знищили 85 одиниць важкої техніки росіян.

Зараз дивляться

Втрати РФ на війні на 24.05.2024:

  • особового складу ‒ близько 498940 (+1240) осіб,
  • танків ‒ 7635 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27) од,
  • артилерійських систем – 12902 (+42) од,
  • РСЗВ – 1080 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 813 од,
  • літаків – 356 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10) од,
  • крилатих ракет ‒ 2209 од,
  • кораблів /катерів ‒ 27 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17569 (+56) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2101 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 821-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога
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