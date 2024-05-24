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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вибухи у Харкові та в Криму: головні події ночі 24 травня

Вибухи у Харкові та в Криму: головні події ночі 24 травня

Увечері 23 травня майже у всіх районах окупованого Криму було чути вибухи. Працювала російська ППО.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи у Харкові

У Харкові 23 травня о 23:00 пролунали вибухи, за кілька хвилин вибухи повторилися. Росіяни обстрілювали місто.

Зараз дивляться

За словами міського голови Ігоря Терехова, на місцях останніх двох прильотів пошкоджені нежитлові приміщення та житлові будинки, зокрема, вибиті шибки та потрощені паркани. Попередньо, без постраждалих.

Вибухи в Криму

У ніч на 24 травня у тимчасово окупованому Криму в Сімферопольському районі та Євпаторії прогриміли вибухи. У Telegram-каналах писали, що на Крим випустили понад 16 ракет і над півостровом працює ворожа ППО.

Генштаб про ситуацію в Кринках

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни не припиняють атак на Придніпровському напрямку – особливо намагаються відтіснити наші підрозділи з району Кринок Херсонської області. Проте там ворожа армія успіху не мала.

Відомо, що в інформаційному просторі почали поширювати непідтверджену інформацію, нібито Сили оборони вийшли з Кринок.

У США група українських пілотів закінчила навчання на F-16

Перша група українських пілотів закінчила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Аризоні. Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні.

Тайвань перевів війська у підвищену бойову готовність

Тайвань перевів війська у підвищену бойову готовність та підійняв у повітря авіацію у відповідь на навчання Китаю.

– Цей привід для проведення військових навчань не тільки не сприяє миру і стабільності в Тайванській протоці, але й демонструє його гегемоністську сутність, – вважають у Міноборони Тайваню.

А в Китаї заявили, що дводенні військових навчання навколо Тайваню є так званим покаранням для “сепаратистських сил, які прагнуть незалежності”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 821-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Крим, Тайвань, Харків
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