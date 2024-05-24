ЗСУ взяли під бойовий контроль прикордоння, куди зайшли окупанти – Зеленський

Силам оборони України вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 821-ї доби повномасштабної війни Росії проти України.

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Ситуація на кордоні

– Провів у Харкові безпекову нараду – доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної та міської влад. Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти. І я дякую кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта, – заявив глава держави.

Нещодавно представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко заявив, що Сили оборони України зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії.

За його словами, продовжують оборонятися на Сході та Півдні Україні, завдають вогневого ураження російським окупантам. Основні дії відбуваються у Харківській і Донецькій областях, стверджує він.

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