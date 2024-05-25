125 бригада ТрО фігурує в провадженні ДБР щодо прориву кордону на Харківщині: що відомо

Державне бюро розслідувань встановлює причини прориву армією РФ українського кордону в Харківській області 10 травня.

Підозрюють у втраті позицій на Харківщині командування 125 бригади територіальної оборони (125 бригади ТрО) та підпорядкованих їй підрозділів – 415 окремого стрілецького батальйону 23 механізованої бригади та 172 окремого стрілецького батальйону.

Прорив кордону в Харківській області: розслідування ДБР

Про те, що ДБР розслідує факт прориву кордону в Харківській області, стало відомо з низки ухвал, оприлюднених в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Наразі в реєстрі є 22 ухвали на клопотання слідчого ДБР.

Згідно з судовими матеріалами, слідчий клопочеться про надання тимчасового доступу до речей і документів фігурантів, а також їхнього вилучення для розслідування кримінального провадження №62024170020003242 від 11 травня 2024 року.

Крім того, ДБР просить про доступ до телефонних з’єднань щонайменше пів сотні фігурантів провадження.

У клопотаннях слідчого, зокрема, йдеться, що зафіксовані факти відступу окремих підрозділів 125 бригади ТрО з бойових позицій у районі Стрілечої, Красного, Борисівки, Пильного Харківського району; Гатища Чугуївського району та низки інших населених пунктів Харківської області вздовж держкордону України з Росією.

Після відступу підрозділів першого ешелону оборони чисельністю до роти, зауважує слідчий ДБР, відбивати наступ окупантів довелося силами другого ешелону.

Через недбале ставлення фігурантів до військової служби, не організовану належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області, зазначають у Державному бюро розслідувань, було втрачено позиції, військову техніку й особовий склад.

Розслідування ДБР щодо прориву кордону в Харківській області: позиція 125 бригади ТрО

За дві доби після початку прориву кордону в Харківській області у 125 бригаді ТрО повідомляли, що їхні підрозділи дають відсіч силам ворога, які переважають їх кількісно.

Населені пункти, в які зайшов ворог, наголошували тоді в 125 бригаді ТрО, постійно перебували в “сірій зоні”, тому успіх РФ є достатньо умовним і коштує окупантам значних втрат у техніці та живій силі.

За тиждень після початку наступу РФ у Харківській області військові 125 бригади ТрО, які наразі перебувають на лікуванні та реабілітації після поранень, заявили, що несправедливо звинувачувати їхні підрозділи в невдачах на Харківському напрямку.

Зокрема, наполягають бійці, 125 бригада ТрО не могла дозволити армії РФ пройти до Вовчанська, оскільки це зовсім інша смуга, на якій підрозділів бригади ніколи не було.

Тим часом, зазначають у 125 бригаді ТрО, 1 та 3 батальйони, підсилені підрозділами 2 батальйону, стримують ворога практично на тих самих рубежах, де й були раніше.

Нагадаємо, що нова хвиля наступу на Харків почалася 10 травня.

Наразі точаться бої в районі Вовчанська та Липців.

Станом на 25 травня окупанти атакують Сили оборони керованими авіабомбами.

На Вовчанськ армія РФ із початку доби скинула вже шість КАБів, на Липці – чотири.

Повномасштабна війна в Україні триває 822-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ЄРСР, 125 бригада ТрО

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