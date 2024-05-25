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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Графіки відключення світла 26 травня: у яких областях не буде електрики

Енергетика
Фото: Pexels

Графіки відключення світла в Україні 26 травня не застосовуватимуть для побутових і промислових споживачів.

Графік відключення електроенергії в Україні 25 травня

Про зміни в графіках відключення електроенергії в Україні 26 травня повідомили в Укренерго.

Обмеження споживання не буде застосовано для побутових і промислових споживачів.

Зараз дивляться

Хоча покращення погоди й зменшило дефіцит в енергосистемі, графіки відключення світла в Україні доводиться періодично застосовувати, оскільки нестача електроенергії у вечірні та нічні години все ж залишається суттєвою.

– Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів по українських електростанціях. Внаслідок п’яти масованих ракетних атак з березня до травня великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше, – пояснюють в Укренерго.

Водночас, додають в національній енергетичній компанії, енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуватиметься.

Планові відключення світла – скільки триватимуть

За словами голови правління НЕК Укренерго Володимира Кудрицького, відключення електроенергії може здійснюватися впродовж літа, осені та всієї наступної зими.

– Як ми й оголосили, буде, імовірно, застосовано графіки погодинних відключень для промисловості та населення у зв’язку з тим, що в енергосистемі не вистачає потужності для покриття вечірнього піку споживання, – розповів Кудрицький.

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Графіки відключення світла по Україні 26 травня 2024 – де і коли не буде електрики

Де подивитися планові відключення світла

В Укренерго вже провели роботи для позначення лімітів споживання для кожного регіону у своїх філіях.

Отримати інформацію про графіки погодинних відключень світла в певному регіоні України можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на сторінках у соціальних мережах.

В Укренерго стверджують, що обсяг погодинних відключень світла рівномірно розподілено між областями України.

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Нагадаємо, що після того, як навесні 2024 року армія РФ відновила цілеспрямовані атаки на українські енергооб’єкти, найбільше руйнувань завдали обстріли 22 та 29 березня, 11 і 27 квітня, а також 8 травня.

Джерело: Укренерго

Відключення електроенергії, відключення світла, Війна в Україні, Володимир Кудрицький, Електрика, Енергетика, Укренерго
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