Графіки відключення світла 26 травня: у яких областях не буде електрики

Графіки відключення світла в Україні 26 травня не застосовуватимуть для побутових і промислових споживачів.

Графік відключення електроенергії в Україні 25 травня

Про зміни в графіках відключення електроенергії в Україні 26 травня повідомили в Укренерго.

Обмеження споживання не буде застосовано для побутових і промислових споживачів.

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Хоча покращення погоди й зменшило дефіцит в енергосистемі, графіки відключення світла в Україні доводиться періодично застосовувати, оскільки нестача електроенергії у вечірні та нічні години все ж залишається суттєвою.

– Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів по українських електростанціях. Внаслідок п’яти масованих ракетних атак з березня до травня великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше, – пояснюють в Укренерго.

Водночас, додають в національній енергетичній компанії, енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуватиметься.

Планові відключення світла – скільки триватимуть

За словами голови правління НЕК Укренерго Володимира Кудрицького, відключення електроенергії може здійснюватися впродовж літа, осені та всієї наступної зими.

– Як ми й оголосили, буде, імовірно, застосовано графіки погодинних відключень для промисловості та населення у зв’язку з тим, що в енергосистемі не вистачає потужності для покриття вечірнього піку споживання, – розповів Кудрицький.

Де подивитися планові відключення світла

В Укренерго вже провели роботи для позначення лімітів споживання для кожного регіону у своїх філіях.

Отримати інформацію про графіки погодинних відключень світла в певному регіоні України можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на сторінках у соціальних мережах.

В Укренерго стверджують, що обсяг погодинних відключень світла рівномірно розподілено між областями України.

Нагадаємо, що після того, як навесні 2024 року армія РФ відновила цілеспрямовані атаки на українські енергооб’єкти, найбільше руйнувань завдали обстріли 22 та 29 березня, 11 і 27 квітня, а також 8 травня.

Джерело: Укренерго

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