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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Міністри фінансів G7 погодили використання активів РФ для України – FT

Активи РФ – міністри фінансів G7 підтримали план США з використання активів
Фото: Depositphotos

Міністри фінансів країн G7 підтримали ідею надання Україні кредиту з прибутків від заморожених російських активів, щоб забезпечити фінансування Києва після 2024 року.

Про це повідомляє Financial Times, яка ознайомилася з проєктом комюніке зустрічі міністрів.

План використання активів РФ: що відомо

Зазначається, що обговорення міністрів ґрунтувалося на пропозиції США, яку було поширено напередодні зустрічі в італійському місті Стреза.

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Йдеться про видання Україні кредиту у розмірі близько $50 млрд, який погашатиметься коштом прибутків від активів російського центрального банку на суму близько €190 млрд.

Міністри заявили, що вони “досягли прогресу” в опрацюванні варіантів “виведення” прибутків, згідно з проєктом комюніке. Також додали, що лідерам G7 представлять варіанти того, як вибудувати кредит, до саміту в червні.

Вони також пообіцяли продовжувати тиснути на Китай, щоби той скоротив промислові субсидії, які, за їхніми словами, виводять західних конкурентів з бізнесу, і заявили, що реалізація найбільш значущої глобальної податкової угоди за більш ніж століття є “головним пріоритетом”.

G7 – група країн із розвиненою економікою, до якої входять усі великі західні союзники України, – прагне забезпечити фінансування Києва на перспективу після цього року, коли по обидва боки Атлантики відбудуться вирішальні вибори.

20 травня ЗМІ повідомляли, що міністри фінансів країн G7 у Стрезі обговорять законність надання Україні додаткового кредиту в розмірі €30 млрд із €270 млрд заморожених російських активів.

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Джерело: Financial Times
G7, активи РФ, Війна в Україні
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