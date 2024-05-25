Міністри фінансів G7 погодили використання активів РФ для України – FT

Міністри фінансів країн G7 підтримали ідею надання Україні кредиту з прибутків від заморожених російських активів, щоб забезпечити фінансування Києва після 2024 року.

Про це повідомляє Financial Times, яка ознайомилася з проєктом комюніке зустрічі міністрів.

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Зазначається, що обговорення міністрів ґрунтувалося на пропозиції США, яку було поширено напередодні зустрічі в італійському місті Стреза.

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Йдеться про видання Україні кредиту у розмірі близько $50 млрд, який погашатиметься коштом прибутків від активів російського центрального банку на суму близько €190 млрд.

Міністри заявили, що вони “досягли прогресу” в опрацюванні варіантів “виведення” прибутків, згідно з проєктом комюніке. Також додали, що лідерам G7 представлять варіанти того, як вибудувати кредит, до саміту в червні.

Вони також пообіцяли продовжувати тиснути на Китай, щоби той скоротив промислові субсидії, які, за їхніми словами, виводять західних конкурентів з бізнесу, і заявили, що реалізація найбільш значущої глобальної податкової угоди за більш ніж століття є “головним пріоритетом”.

G7 – група країн із розвиненою економікою, до якої входять усі великі західні союзники України, – прагне забезпечити фінансування Києва на перспективу після цього року, коли по обидва боки Атлантики відбудуться вирішальні вибори.

20 травня ЗМІ повідомляли, що міністри фінансів країн G7 у Стрезі обговорять законність надання Україні додаткового кредиту в розмірі €30 млрд із €270 млрд заморожених російських активів.

Джерело : Financial Times

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