Обстріл Харкова і санкції проти російських медіа: новини 25 травня

Росія завдала потужних ударів по Харкову, внаслідок чого є загиблі, постраждалі та зниклі безвісти. Під удар потрапив один з місцевих будівельних гіпермаркетів, в якому могло перебувати близько 200 людей під час атаки.

Міністри фінансів країн G7 підтримали ідею, щоб надати Україні кредит з прибутків від заморожених російських активів.

Україна запровадила санкції проти 68 юридичних і двох фізичних осіб, зокрема низки медіа та компаній Росії, частина серед них – з тимчасово окупованого Криму.

Зараз дивляться

Партизани влаштували диверсію в російському Ярославлі, пошкодивши важливий логістичний вузол РФ.

Що відбулося в Україні та світі за добу 25 травня 2024 року – читайте далі в матеріалі на сайті Факти ICTV.

Обстріл Харкова

Російські війська обстрілювали Харків протягом 25 травня. РФ завдала ударів двома КАБами по будівельному гіпермаркету Епіцентр, внаслідок чого є загиблі, постраждалі та зниклі безвісти.

Відомо щонайменше про трьох загиблих, а кількість постраждалих збільшилася до 38 людей у Харкові.

Згодом відбувся ще один удар по центральній частині Харкова, через що поранено 14 людей. Серед них – 13-річний підліток, якого госпіталізували до медичного закладу.

Використання активів РФ для України

Міністри фінансів країн G7 підтримали ідею надання Україні кредиту з прибутків від заморожених російських активів, щоб надати фінансування після 2024 року.

За інформацією видання Financial Times, обговорення міністрів базувалося на пропозиції США, поширеній перед зустріччю в італійському місті Стреза.

Йдеться про видання Україні кредиту в розмірі близько $50 млрд, який погашатиметься коштом прибутків від активів російського центрального банку на суму €190 млрд.

За проєктом комюніке зустрічі міністрів, досягнуто прогресу в опрацюванні варіантів виведення прибутків.

Санкції проти низки медіа РФ

Указом президента України запроваджено санкції проти 68 юридичних і двох фізичних осіб, зокрема низки медіа та компаній РФ з тимчасово окупованого Криму.

Контроль за виконанням рішення глава держави поклав на секретаря РНБО Олександра Литвиненка. Водночас Кабінет міністрів, СБУ, Національний банк України забезпечать реалізацію і моніторинг ефективності санкцій.

Справа щодо прориву кордону на Харківщині

Державне бюро розслідувань встановлює причини прориву російськими окупантами українського кордону в Харківській області.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, у втраті позицій у Харківській області підозрюють командування 125 бригади територіальної оборони та підпорядкованих підрозділів – 415 окремого стрілецького батальйону 23 механізованої бригади та 172 окремого стрілецького батальйону.

Наразі в ЄДРСР зазначено 22 ухвали на клопотання слідчого ДБР. Водночас ДБР просить доступ до речей і документів, до телефонних з’єднань щонайменше пів сотні фігурантів провадження.

Диверсія в російському Ярославлі

У російському Ярославлі партизани влаштували диверсію, внаслідок чого пошкоджено важливий логістичний вузол у війні проти України.

За інформацією партизанського руху Атеш, агент руху знищив релейну шафу на залізниці, щоб влаштувати диверсію в Ярославлі.

У роботі найближчої залізничної станції Полянки почалися проблеми. Успішна диверсія допомогла ускладнити транспортування продукції військового призначення Ярославського радіозаводу, Рибинського заводу Сатурн, конструкторського бюро Промінь та інших.

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