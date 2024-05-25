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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Співвідношення втрат України та РФ на півночі Харківщини: Зеленський назвав цифри

Втрати на півночі Харківщини становлять 1 воїн ЗСУ до 8 росіян – Зеленський
Фото: Офіс президента

Співвідношення загиблих між Росією та Україною у бойових діях на півночі Харківської області становить 1 українець на 8 росіян.

З такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю казахському агентству Власть.

Втрати на півночі Харківської області

– Їхній (російський, – Ред.) прорив у напрямку Харкова, який стався трохи більше від двох тижнів тому, (закінчився, – Ред.) військовими жертвами 1 до 8 – один українець на вісім росіян, – сказав Зеленський.

За його словами, російському диктатору Володимиру Путіну байдуже до росіян, водночас немає різниці, чи це цивільні, чи військові.

Зараз дивляться

– До цього тижня було близько 2-3 тисяч жертв – я постійно отримую аналітику про вбивство російських військових. 2-3 тисячі сімей втратили своїх дітей. Та йому абсолютно начхати. Путін у цей час у лазні перебуває, або де він там – у спа, яке показували не один раз? – додав український лідер.

Глава держави додав, що на сьогодні важливим є те, “щоб світ не посипався”, а навпаки, почав об’єднуватись, інакше “жодна з країн” – ані Казахстан, ані Киргизстан, не витримають повномасштабної війни з Росією наодинці.

– І Україна (діє не сама, – Ред.). Україна бореться разом зі своїми людьми, – сказав він.

Наступ РФ на півночі Харківщини

Нагадаємо, наступ росіян з півночі Харківської області розпочався зранку 10 травня, що, фактично, стало відкриттям ще одного фронту.

Відтоді російські війська зайняли декілька селищ у сірій зоні прикордоння Харківщини, але, як напередодні повідомляв головком ЗСУ Олександр Сирський, наразі вони зав’язли у Вовчанську.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов казав, що держава-терорист “навіть близько” не досягла тих цілей, які планувала на цьому напрямку.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, Російська агресія, Харківська область
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