Карта бойових дій на 26 травня 2024 – ситуація на фронті

Карта бойових дій в Україні на 26 травня 2024

Ситуація в Україні на 26 травня 2024

Втрати РФ у війні на 26 травня 2024

особового складу ‒ близько 501 190 (+1110) осіб,

танків ‒ 7662 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 14803 (+17) од,

артилерійських систем – 12953 (+24) од,

РСЗВ – 1083 (+1) од,

засобів ППО ‒ 814 од,

літаків – 357 (+1) од,

гелікоптерів – 326 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11) од,

крилатих ракет ‒ 2209 од,

кораблів /катерів ‒ 27 од,

підводні човни – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31) од,

спеціальна техніка ‒ 2111 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 823-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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