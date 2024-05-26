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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 26 травня 2024 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Карта бойових дій в Україні на 26 травня 2024

Ситуація в Україні на 26 травня 2024

Втрати РФ у війні на 26 травня 2024

  • особового складу ‒ близько 501 190 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 7662 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14803 (+17) од,
  • артилерійських систем – 12953 (+24) од,
  • РСЗВ – 1083 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 814 од,
  • літаків – 357 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11) од,
  • крилатих ракет ‒ 2209 од,
  • кораблів /катерів ‒ 27 од,
  • підводні човни – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2111 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 823-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Зараз дивляться

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Війна в Україні, Втрати ворога, Карта
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