Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 26 травня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій в Україні на 26 травня 2024
Ситуація в Україні на 26 травня 2024
Втрати РФ у війні на 26 травня 2024
- особового складу ‒ близько 501 190 (+1110) осіб,
- танків ‒ 7662 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14803 (+17) од,
- артилерійських систем – 12953 (+24) од,
- РСЗВ – 1083 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 814 од,
- літаків – 357 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11) од,
- крилатих ракет ‒ 2209 од,
- кораблів /катерів ‒ 27 од,
- підводні човни – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31) од,
- спеціальна техніка ‒ 2111 (+7) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 823-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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