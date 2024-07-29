Чи можна подавати однаковий мотиваційний лист у різні заклади освіти

У 2024 році, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки № 266 від 06.03.2024, щоб вступити на магістратуру чи бакалаврат, вступник повинен написати мотиваційний лист. Він прикріплюється разом із заявою на вступ.

Факти ICTV дізнавалися, чи можна подавати однаковий мотиваційний лист до різних навчальних закладів.

Чи можна подавати однаковий мотиваційний лист до декількох ЗВО

На перший погляд може здатися, що універсальний мотиваційний лист заощадить час, насправді він може зіграти проти вступника.

Зараз дивляться

Чому не варто подавати однакові мотиваційні листи:

Кожен університет або інститут має свої особливості, цінності та навчальні програми. Однотипний лист демонструє, що ви не доклали достатніх зусиль, щоб показати свою зацікавленість саме в цьому конкретному закладі.

Універсальний лист може не містити інформації, яка важлива для конкретного навчального закладу. Наприклад, якщо ви подаєте документи на два факультети з різними спеціальностями, ваш мотиваційний лист має бути адаптований до кожної з них.

У приймальної комісії може скластися враження, що вступник розсилає листи, не вибираючи заклад, який його дійсно цікавить.

Вимоги до мотиваційних листів

Щоб написати листа, який зможе привернути увагу приймальної комісії, потрібно дотримуватися вимог конкретного вишу. Для того щоб ознайомитися з вимогами до мотиваційних листів, потрібно заповнити заяву і в правому нижньому кутку у кабінеті вступника клікнути на Мотиваційний лист та подивитися Вимоги.

Варто зазначити, що для різних конкурсних пропозицій потрібно подавати різні заяви. Мотиваційні листи мають відрізнятися змістом. Чітко дотримуйтеся вимог навчального закладу, адже вони суттєво відрізняються не лише за структурою, змістом, але й за кількістю знаків.

Як скласти мотиваційний лист

Ретельно вивчіть вимоги до вступників, особливості навчальних програм та цінності кожного університету або інституту.

Сфокусуйтеся на тих досягненнях, інтересах та досвіді, які безпосередньо пов’язані з обраною спеціальністю та відповідають профілю навчального закладу.

Поясніть, чому саме цей університет або інститут вас зацікавив і чому ви вважаєте, що можете успішно навчатися саме тут.

Звертайтеся до конкретного факультету або напряму підготовки, використовуйте ключові слова з опису навчальної програми.

Створення унікального мотиваційного листа для кожного навчального закладу вимагає часу та зусиль. Індивідуальний підхід демонструє зацікавленість у навчанні саме в цьому закладі та підвищує шанси на вступ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.