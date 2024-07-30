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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Окупанти застосовують аерозольні гранати К-51, заборонені Женевською конвенцією – ОТУВ Харків

війна
Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківщині окупанти застосовують аерозольні гранати К-51, які заборонені Женевською конвенцією.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив речник ОТУВ Харків Віталій Саранцев.

Окупанти застосовують аерозольні гранати К-51

На Харківському напрямку зафіксували використання російськими військами забороненої хімічної зброї – аерозольних гранат К-51.

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– Це не перший випадок. Вони застосовувалися досить давно, ворог застосовував їх ще в Донецькому аеропорту. Всього було більше 460 випадків за всю 10-річну війну, — розповів він.

Аерозольні гранати К-51: що це за зброя 

Аерозольна граната К-51 розроблена ще наприкінці 1970-х років у СРСР.

Це газова граната, вона дуже ефективна для так званого викурювання противника в закритих приміщеннях.

Аерозольні гранати К-51 застосовують окупанти

Аерозольна граната К-51. Фото: Держприкордонслужба

Аерозольна граната здатна нейтралізувати ворога на площі 400 кв. м.

Противник, який потрапив у хмару газу, без протигаза не здатний чинити опір і вести вогонь зі зброї, оскільки руки рефлекторно тягнутися до обличчя, щоб протерти очі.

Дихальні шляхи пронизує задишка з кашлем, носові пазухи заповнюються слизом.

Російські окупанти активно застосовували аерозольні гранати К-51 під час боїв за Донецький аеропорт у 2015 році.

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