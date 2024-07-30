Середня зарплата в Запоріжжі у 2024 році: скільки пропонують роботодавці

Війна в Україні серйозно вплинула на економіку Запоріжжя. Дефіцит кваліфікованих фахівців, спричинений евакуацією населення, змушує місцевих роботодавців підвищувати зарплати, щоб зберегти виробництво і забезпечити функціонування міста.

Факти ICTV дізнавалися, яка середня зарплата в Запоріжжі та кого шукають роботодавці.

Середня зарплата в Запоріжжі у 2024 році

Згідно з результатами сайту Work.ua, у період із 2022 до 2024 року суттєво зросла середня зарплата в Україні. Наразі вона становить 21 000 грн. Найвищі зарплати пропонують київські роботодавці, але в регіонах зарплата набагато нижча.

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За даними сайту Work.ua, середня зарплата в Запоріжжі становить 17 500 грн. Найбільше зараз платять військовослужбовцям.

Найвищі зарплати у Запоріжжі:

У середньому військовослужбовець у Запоріжжі може заробляти 70 100 грн . Оператори БПЛА і стрілки отримують по 70 000 грн.

. Оператори БПЛА і стрілки отримують по 70 000 грн. У середньому далекобійник може заробляти 42 500 грн .

. Істотний дефіцит спостерігається серед керівників. Регіональному менеджеру в Запоріжжі готові платити 40 000 грн, а керівнику відділу продажів 35 000 грн . На таку саму зарплату може сподіватися начальник відділу.

. На таку саму зарплату може сподіватися начальник відділу. Щодо робітничих професій, то найбільше роботодавці Запоріжжя готові платити механікам і машиністам. Зарплата механіка становить 27 500 грн, а машиніста 25 700 грн.

Яка середня зарплата в Запоріжжі за категоріями

Запоріжжя здавна славилося своєю металургійною промисловістю. Відновлення підприємств потребує кваліфікованих металургів, інженерів-металургів, сталеварів та інших фахівців. Промислові підприємства шукають зварювальників та операторів ЧПК. Їм пропонують 22 500 грн.

Середня зарплата у сфері будівництва та архітектури 20 000 грн.

У сфері бухгалтерії та аудиту можна розраховувати на зарплату 16 500 грн.

Серед претендентів найпопулярнішою залишається робота продавцем-консультантом, водієм, менеджером з продажу, кухарем, бухгалтером, касиром, адміністратором і вантажником.

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