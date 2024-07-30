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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ситуація на фронті, оборонні контракти та протести у Венесуелі: події 30 липня

Що сталося в Україні та світі: головні новини за 30 липня 2024 року
Фото: Факти ICTV

30 липня в Україні та світі сталося чимало подій. Президент Зеленський поїхав на Волинь, щоб превірити, як проходить будівництво фортифікацій.

Міноборони України уклало контракти з українськими виробниками зброї.

А у Венесуелі спалахнули вуличні протести через обрання на третій термін Ніколаса Мадуро.

Зараз дивляться

Детальніше про головні події України та світу читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Ситуація на фронті

Російські окупанти продовжують тактичне просування на Донеччині. Вони встановили контроль над кількома селами біля Покровська.

– Імовірно, Росія продовжить тактичні просування у найближчі тижні. Втім, її загальна операційна здатність залишається обмеженою кількома факторами, зокрема високим рівнем втрат, обмеженою підготовкою і нестачею офіцерів, – відзначає розвідка.

Як зазначає британська розвідка, також російські Сухопутні війська просунулись на північ від населеного пункту Нью-Йорк, який перебуває на лінії фронту з 2014 року.

Тим часом ЗСУ знову зупинили штурм РФ на Курахівському напрямку.

Як повідомили Десантно-штурмові війська ЗС України, окупанти упродовж одного дня задіяли 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та 1 багі.

– Попри шалену кількість ворожої техніки, усі намагання ворога вкотре були помножені на нуль: під час бою наші воїни вразили 12 бойових броньованих машин, 8 російських танків, 9 мотобайків та багі. Знищено 36 окупантів, ще 32 — поранені, – йдеться у повідомленні.

Уряд звільнив низку посадовців

Сьогодні, 30 липня, Кабмін звільнив з посад голову Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслана Слободяна та першого заступника міністра енергетики України Юрія Власенка.

Рішення про звільнення Слободяна та Власенка пояснили тим, що обидва посадовці перейдуть на іншу роботу.

Так, їх обох призначили членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Замість Слободяна тимчасово виконувати обов’язки голови Держенергонагляду буде Анатолій Замулко.

Зеленський на Волині перевірив будівництво фортифікацій

Президент України Володимир Зеленський приїхав на Волинь, де ознайомився з будівництвом фортифікацій та провів безпекову нараду.

– Основна увага – захисту нашого державного кордону в областях, які межують із Росією та Білоруссю. Продовжуємо посилювати український кордон. Дякую всім, хто працює заради захисту й міцності України, – написав Зеленський.

В координаційній нараді щодо безпекової ситуації та захисту державного кордону взяли участь представники військового керівництва, Державної прикордонної служби, начальники Волинської, Житомирської, Рівненської, Київської та Чернігівської ОВА.

Зеленський відвідав Волинь

Фото: Офіс президента

Міноборони уклало контракти з українськими виробниками зброї

Міністерство оборони України уклало два оборонні контракти з українськими виробниками на майже 5 млрд грн.

Президент Володимир Зеленський та глава Міноборони Рустем Умєров відвідали підприємства оборонної промисловості, щоб ознайомитися з їхньою роботою.

– Це надзвичайно важливо для зміцнення обороноздатності нашої держави. Адже ми купуємо і підтримуємо своє, сприяючи розвитку нашої економіки та промисловості. Дякую президенту за підтримку у цих питаннях, – зазначив Умєров.

Зеленський відвідав Волинь

Фото: Офіс президента

Майно братів Медведчука та Козака передали державі

У Службі безпеки повідомили, що в управління держави передали “нову партію” майна братів екснардепів-зрадників Віктора Медведчука і Тараса Козака на майже 400 млн грн.

Суд заарештував додаткові активи, що належали братам екснардепів-зрадників.

Арешт майна братів Медведчука та Козака

Фото: СБУ

Арешт майна братів Медведчука та Козака

Фото: СБУ

Тож тепер в управлінні держави додатково перебуватимуть понад 10 тис. м² нерухомості та більше ніж 70 одиниць автотранспорту і будівельної техніки компаній Сергія Медведчука та Богдана Козака.

Протести у Венесуелі

У Венесуелі спалахнули вуличні протести через обрання на третій термін Ніколаса Мадуро. Люди вважають, що результати були сфальсифіковані.

Тисячі людей вийшли на вулиці кількох районів Каракаса, скандуючи: Свобода, свобода!, Цей уряд впаде!

Співробітники Національної гвардії Венесуели проти демонстрантів застосовували шашки зі сльозогінним газом і стріляли гумовими кулями. Люди у відповідь кидали каміння.

Що сталося в Україні та світі: головні новини за 30 липня 2024 року

Фото: Getty Images

Генеральний прокурор Венесуели попередив, що перекриття доріг або будь-які інші порушення, пов’язані із заворушеннями, припинятимуть за всією суворістю закону.

32 людини були затримані за різними звинуваченнями – від знищення виборчих матеріалів до підбурювання до актів насильства.

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