Учасник бойових дій та учасник війни: різниця та особливості

Військовослужбовці, які наразі захищають Україну в лавах ЗСУ, мають право на отримання статусу учасника бойових дій, який надає можливість отримати відповідні пільги.

Факти ICTV дізнавалися у юристів Безоплатної правничої допомоги, яка різниця між учасником бойових дій та учасником війни.

Учасник бойових дій та учасник війни: різниця

Обидва поняття розшифровуються в законі України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

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Відповідно до цього закону УБД та УВ належать до ветеранів війни, тобто вони захищали Україну або брали безпосередню участь у бойових діях.

– У розділі II статті 5 Закону учасниками бойових дій вважаються особи, які брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань для захисту Батьківщини, – зазначають юристи.

Водночас вони належали до військових підрозділів, з’єднань усіх видів і родів військ, збройних сил чинної армії або перебували в партизанських загонах, підпіллі у воєнний та мирний час.

До учасників бойових дій належать:

особи, які служать у Збройних силах України;

належать до Територіальної оборони, Нацгвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордон служби, Державної спеціальної служби транспорту;

особи, які є військовослужбовцями військової прокуратури, поліціянти;

особи начальницького та рядового складу ДСНС та співробітники служби судової охорони.

Учасник УБД та учасник війни – різниця

Повний перелік учасників війни зазначений у статті 8 розділу II закону України про ветеранів.

Відповідно до цієї статті Закону, до учасників війни належать:

військовослужбовці, що проходили службу у збройних силах або міністерстві внутрішніх справ колишнього союзу РСР;

особи, які під час другої світової війни працювали в тилу, на підприємствах, радгоспах, на спорудженні рубежів оборони;

особи, що в період другої світової війни перебували у складі армії та флоту як сини, вихованці полків до досягнення ними повноліття;

особи, які на контрактній основі направлялися на роботу в країни, де велися бойові дії, зокрема в Афганістан;

особи, які під час другої світової війни відбували покарання в місцях позбавлення волі, або були в засланні відповідно до чинного законодавства України та колишнього СРСР;

особи, які брали участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції та перебували безпосередньо у районі антитерористичної операції у період її проведення. Вони забезпечували національну безпеку і оборону, а також стримували збройну агресію Російської Федерації, яка відбувалася у Донецькій та Луганській областях.

– До учасників війни можуть належати люди, які не є військовими, не брали участь у бойових діях, не виконували бойових задач. А УБД – це особи, які брали безпосередню участь у бойових діях, – зазначають юристи.

Статус учасника війни надається відповідно до постанови Кабміну №739.

Різниця між цими двома категоріями полягає не лише у статусі, але й у пільгах. Особи з обох категорій отримують різні пільги, хоча деякі з них збігаються.

Наразі отримати статус УБД можуть і чинні військові, які перебувають у лавах ЗСУ, або були мобілізовані. Для цього потрібно написати заяву звернення щодо розгляду питання отримання статусу УБД до відповідної комісії.

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