Виплати пенсіонерам до Дня Незалежності України у 2024 році: що передбачено

У 2024 році до Дня Незалежності України пенсіонери отримають разову грошову виплату.

Що відомо та як отримати виплати до Дня Незалежності пенсіонерам у 2024 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Виплати пенсіонерам до Дня Незалежності: хто може отримати та сума

Пенсійний фонд України повідомляє, що порядок здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України передбачений Законами України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і Про жертви нацистських переслідувань.

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Він затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1396 від 27 грудня 2023 року про Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах.

Розмір виплат визначається постановою Уряду №369 від 02 квітня 2024 року Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України.

Деякі категорії українців зможуть отримати разові грошові виплати до Дня Незалежності України у 2024 році в розмірі від 450 до 3100 грн.

Згідно з документом, разова грошова виплата у 2024 році становить:

3 100 грн — для осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи;

2 900 грн — для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи;

2 700 грн — для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи;

1 000 грн — для учасників бойових дій;

3 100 грн — для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

650 грн — для членів сімей осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

450 грн — учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання тощо.

Як отримати виплати до Дня Незалежності пенсіонерам

Виплати пенсіонерам до Дня Незалежності будуть нараховуватись автоматично, тому особисто звертатися до Пенсійного фонду України не потрібно.

Пенсіонери, які мають право на таку виплату, отримають грошову допомогу в серпні 2024 разом із пенсією.

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