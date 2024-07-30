Загальний залп – до 12 Калібрів: РФ вивела в Чорне море три ракетоносії

Станом на ранок 30 липня у Чорному морі перебувають три російські кораблі, які є носіями Калібрів загальним залпом до 12 ракет.

РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

– У Чорному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет Калібр загальним залпом до 12 ракет. B Азовському морі ворожі кораблі відсутні, – повідомляє Генштаб ЗСУ.

А в Середземному морі чергують два російські кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет загальним залпом до 16 Калібрів.

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Напередодні у Чорному морі було два ракетоносії загальним залпом до 8 ракет, за день до цього – один.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 888-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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