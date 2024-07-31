Чи повинні ставати на облік військовозобов’язані внутрішньо переміщені особи: відповідь юристів

У травні відбулися зміни у деяких законах, які стосуються військового обліку та мобілізації. Факти ICTV дізнавалися у юристів Безоплатної правничої допомоги, чи зобов’язаний чоловік-ВПО ставати на військовий облік.

Взяття на військовий облік внутрішньо переміщених осіб

У законі вказано, що усі призовники та військовозобов’язані під час воєнного стану повинні стати на військовий облік. Якщо ж така особа змінила місце проживання, то вона повинна звернутися до ТЦК, військової частини чи виконавчих органів сільських і селищних рад протягом семи днів після прибуття.

– У п. 21 закону вказано, що взяття громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій України, на персонально-первинний та персональний військовий облік здійснюється після взяття таких осіб на облік внутрішньо переміщених осіб та на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів за місцем фактичного проживання, – зазначають юристи.

Перелік документів, щоб стати на військовий облік:

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Паспорт громадянина України.

Військовий квиток або посвідчення військовозобов’язаного.

Якщо це особа, яка звільнена у запас, то вона повинна надати приписку до військової частини або облікову послужну картку.

Якщо є рішення військово-лікарської комісії про непридатність за станом здоров’я, його також потрібно надавати.

Хто з ВПО повинен стати на військовий облік

– На військовий облік повинні стати не лише військовозобов’язані, але й резервісти, а також призовники, – наголошують юристи.

У законі вказано, що взяттю на військовий облік підлягають:

Особи, які за станом здоров’я можуть проходити військову службу у воєнний час.

Люди, які звільнилися з військової служби в запас Збройних сил, СБУ.

Військовозобов’язані, які припинили альтернативну службу після закінчення строку її проходження.

Особи, що звільнилися зі служби в Національній поліції, МВС.

Особи, які отримали громадянство України.

Військовозобов’язані, які прибули з інших місцевостей, зокрема з-за кордону.

Особи, які переїхали з тимчасово окупованої території.

Проте деякі з чоловіків після приїзду на нове місце проживання не поспішають отримувати довідку ВПО. Але це не звільняє їх від необхідності ставати на військовий облік за новим місцем проживання.

Відповідно до закону України Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання, місцем проживання визнане житло з певною адресою, де проживає особа. Також це можуть бути апартаменти, кімнати та інші об’єкти нерухомості, придатні для проживання, заклади для бездомних осіб, де надаються соціальні послуги з проживання.

Особа, яка змінила місце проживання, але не захотіла отримувати статус внутрішньо переміщеної особи, все одно повинна зареєструвати нове місце проживання.

Відповідно до статті 13 закону, на період воєнного стану людина може бути обмежена у можливості вільно обирати місце проживання. Відповідно до цього, людина має юридичний обов’язок стати на військовий облік за новим місцем проживання незалежно від того, чи отримувала вона довідку ВПО.

Як в Україні вручають повістки переселенцям

Відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, військовозобов’язаним особам видання повісток може здійснюватися цілодобово. Отримати повістку можна за місцем проживання, у громадських місцях, територіальних центрах комплектування, на блокпостах, а також у місцях скупчення людей. Якщо людина має зареєстроване місце проживання, то повістка може надсилатися поштовим відправленням.

– Внутрішньо переміщену особу можуть зупинити на вулиці, щоб перевірити документи та видати повістку, – кажуть юристи.

Військовозобов’язаний, незалежно від того, чи є в нього статус ВПО, повинен мати із собою військово-обліковий документ та надавати його на вимогу представника ТЦК або поліцейського.

Якщо ж внутрішньо переміщена особа не стала на військовий облік або вчасно не оновила дані, вона може отримати штраф у розмірі від 17 000 грн.

Якщо внутрішньо переміщена особа отримала повістку на вулиці, на блокпості, але не прибула до ТЦК, то це також кваліфікується як адміністративне правопорушення та карається відповідно до закону Про адмінправопорушення.

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