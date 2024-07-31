Лубінець назвав головного посередника у поверненні українських військовополонених

Наразі головним посередником у поверненні українців з російського полону є Об’єднані Арабські Емірати, хоча допомагають й інші країни.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

ОАЕ – головний посередник в обміні полоненими

– Щодо повернення українських полонених у нас наразі є основний партнер – це ОАЕ. Ми їм дуже вдячні. Останні повернення відбувалися за посередництва дипломатів цієї країни, – наголосив омбудсмен.

Він також зауважив, що саме з ОАЕ Україна обговорює питання спрямування окремого гуманітарного конвою – щоб кожен український військовополонений отримав речі, засоби особистої гігієни та ліки, але поки що не вдалося погодити це з російською стороною.

Зараз дивляться

Лубінець каже, що Україні в питаннях обміну військовополоненими допомагають й інші країни, проте ОАЕ наразі найбільш ефективні.

– Коли країни публічно засуджують росіян за невиконання Женевської конвенції, на мій погляд, це теж нам допомагає. Єдине, що ми хочемо, щоб це стало більш активним рухом, щоб дії РФ визнавались як воєнні злочини, зокрема, коли вони катують та вбивають українських військовополонених, – додав омбудсмен.

Останній обмін полоненими відбувся 17 липня. Тоді додому повернулися ще 95 українських захисників, серед яких військовослужбовці, члени Національної гвардії та прикордонники.

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