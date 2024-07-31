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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант

Мирний план Трампа: піар чи реальна можливість завершення війни

Мирний план Трампа: чи є ймовірність закінчити війну
Фото: Факти ICTV

Днями керівник окружного відділення Республіканської партії із 45-го округу асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус розкрив деталі мирного плану Трампа.

Зокрема, мирний план Трампа передбачає, що Путін має відвести війська з усіх окупованих територій за короткий час, інакше Україна отримає надсучасну зброю, щоби вибити ворога на кордони 1991 року.

Чи зможе Дональд Трамп завершити війну в Україні, чи гучні заяви – лише частина його передвиборчої компанії, Факти ICTV розпитали в політолога Ігоря Рейтеровича.

Зараз дивляться

Мирний план Трампа для України

За словами Ігоря Рейтеровича, проблема мирного плану Трампа у тому, що його остаточного варіанту поки немає.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп робив кілька заяв щодо війни в Україні, але сам ніколи не говорив про те, що має план завершення війни в Україні.

– Він сказав, що війну треба закінчити, що він знає, як це зробити. Трамп сказав, що він може закінчити війну за 24 години, що він зателефонує Путіну і Зеленському, зустрінеться з ними і вирішить це питання, і що якби він був президентом, то цієї війни не було б. По суті, це весь план Трампа, – розповідає експерт.

Натомість, зазначає політолог, є кілька заяв від людей, які належать до оточення Трампа і які говорили за Трампа.

Це заяви окремих представників Республіканської партії, а також деякі інші матеріали, які зʼявлялися в західних ЗМІ.

– Якщо підсумувати, то на сьогодні ми не маємо від Трампа жодної конкретики, лише обіцянку вирішити це швидко і так, щоб це влаштовувало і весь світ, і, власне, Україну та Росію. Проте нічого більше немає, – наголосив експерт.

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Заяви республіканців щодо плану Трампа

28 липня керівник окружного відділення республіканської партії із 45-го округу асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус “розкрив деталі” мирного плану Трампа.

– План Трампа такий: він запропонує Путіну піти з усіх окупованих територій, дасть йому час, короткий час. В іншому разі він буде змушений дати суперсучасну зброю, яку ніхто за кордоном ніколи не отримував. Україна отримає її в необмеженій кількості, щоб вона могла силою викинути цих варварів за межі кордонів 1991 року, – заявив Пінкус в етері одного з телеканалів.

Проте Пінкус не наводить конкретних кроків, що саме зробить Трамп, та яку саме зброю він надасть Україні у разі непокори Путіна.

Зеленський і Трамп

Володимир Зеленський та Дональд Трамп у 2020 році. Фото: Офіс президента

Колишній глава ЦРУ та держсекретар США Майк Помпео у колонці для The Wall Street Journal писав, що план 45-го президента США Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни може припускати лендліз для України на $500 млрд і введення “реальних санкцій” проти Росії.

На думку політолога, подібні заяви – це спроби окремих представників Республіканської партії підлаштуватися під ті заяви, які робив Дональд Трамп, і подати своє бачення мирного плану.

– Але ключове – своє бачення, не бачення Трампа. Подати своє бачення, як це може відбуватися. Але головна проблема Трампа в тому, що в нього щодня новий план. От у чому суть, – зазначає експерт.

На думку Ігоря Рейтеровича, до виборів у США Трамп не представить конкретного мирного плану щодо України. Однак він може висунути певні вимоги Росії, але залишається відкритим питання – що буде, коли Росія відмовиться виконувати вимоги Трампа.

Мирний план – частина передвиборчої кампанії Трампа?

Деякі заяви Дональда Трампа з приводу завершення війни в Україні справді є частиною його передвиборчої компанії зазначає політолог.

– Я за 24 години завершу війну, – це відвертий піар, – наголошує експерт. Трамп говоритиме аудиторії те, що вона хоче почути, тому в нього будуть змінюватися заяви, залежно від того, де він перебуватиме.

Чи зможе Дональд Трамп справді покласти край війні в Україні, стане відомо лише у разі його перемоги на президентських виборах.

Рейтерович зазначає, що майбутні вибори в США справді можуть вплинути на перебіг війни в Україні.

Проте доля майбутніх переговорів передусім залежить від ситуації на фронті.

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