Мирний план Трампа: піар чи реальна можливість завершення війни

Днями керівник окружного відділення Республіканської партії із 45-го округу асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус розкрив деталі мирного плану Трампа.

Зокрема, мирний план Трампа передбачає, що Путін має відвести війська з усіх окупованих територій за короткий час, інакше Україна отримає надсучасну зброю, щоби вибити ворога на кордони 1991 року.

Чи зможе Дональд Трамп завершити війну в Україні, чи гучні заяви – лише частина його передвиборчої компанії, Факти ICTV розпитали в політолога Ігоря Рейтеровича.

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Мирний план Трампа для України

За словами Ігоря Рейтеровича, проблема мирного плану Трампа у тому, що його остаточного варіанту поки немає.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп робив кілька заяв щодо війни в Україні, але сам ніколи не говорив про те, що має план завершення війни в Україні.

– Він сказав, що війну треба закінчити, що він знає, як це зробити. Трамп сказав, що він може закінчити війну за 24 години, що він зателефонує Путіну і Зеленському, зустрінеться з ними і вирішить це питання, і що якби він був президентом, то цієї війни не було б. По суті, це весь план Трампа, – розповідає експерт.

Натомість, зазначає політолог, є кілька заяв від людей, які належать до оточення Трампа і які говорили за Трампа.

Це заяви окремих представників Республіканської партії, а також деякі інші матеріали, які зʼявлялися в західних ЗМІ.

– Якщо підсумувати, то на сьогодні ми не маємо від Трампа жодної конкретики, лише обіцянку вирішити це швидко і так, щоб це влаштовувало і весь світ, і, власне, Україну та Росію. Проте нічого більше немає, – наголосив експерт.