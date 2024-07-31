Торецьк під контролем ЗСУ: у МВА спростували фейк про нібито захоплення міста

Станом на 31 липня місто Торецьк Донецької області перебуває під контролем Збройних сил України.

Про це повідомив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в етері телемарафону Єдині новини.

Торецьк перебуває під контролем ЗСУ: яка ситуація в місті

За словами очільника МВА, інформація про те, що російські окупанти нібито зайшли у місто Торецьк є фейковою. Він наголосив, що попри постійні обстріли, Торецьк залишається вільним містом.

Зараз дивляться

– На жаль, ворог веде також інформаційні війни. І я підтверджую, що місто Торецьк залишається вільним українським містом, яке, на жаль, просто потерпає від нищівних обстрілів з боку російського агресора. Але місто – вільне, воно українське, – сказав Василь Чинчик.

Також він зазначив, що українські військові контролюють Торець, вони боронять територію, тож чутки про те, що ЗС РФ нібито зайшли у місто “чистої води дезінформація”, яку ворог використовує для дестабілізації в інформаційному просторі.

А також для впливу на думки серед населення, яке залишається в громаді і в цілому в Україні.

Інтенсивність наступу РФ на Торецьк

Начальник Торецької міської військової адміністрації додав, що ЗСУ вдалося зупинити активні бойові дії, які з боку ворога просувалися.

Вони зараз стримуються, і, згідно з останніми даними, видно, що українські захисники докладають усіх зусиль для того, щоби ворог не міг захоплювати наші території згідно з адміністративними межами Торецької громади.

Чи є зараз змога вивозити цивільних із Торецька

Начальник МВА розповів, що евакуація місцевих жителів Торецька триває. Наприклад сьогодні, 31 липня, з міста вдалося вивезти 18 цивільних осіб.

Водночас сьогодні у Торецьку внаслідок скидів з ворожого FPV-дрону двоє людей зазнали поранень.

Генштаб про ситуацію на Торецькому напрямку

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти 23 рази намагалися вклинитися в оборону українських захисників на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

Ворог завдавав авіаційних ударів у районах низки населених пунктів, зокрема й у Торецьку.

Джерело: телемарафон Єдині новини

Фото: 24 ОМБр ім. Короля Данила

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.