В ISW оцінили спроможність РФ провести масштабний літній наступ на фронті

Наразі на фронті в Україні фіксуються періодичні та пульсуючі атаки росіян, що свідчить про нездатність РФ проводити більш масштабні штурми. Тому росіяни навряд чи підуть у великий наступ цього літа.

На думку аналітиків ISW, росіянам дедалі складніше проводити окремі механізовані штурми.

Атаки росіян у Донецькій області

Російські війська провели п’ять механізованих наступів чисельністю від взводу до батальйону на заході Донецької області 29 і 30 липня.

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Так, геолокаційні кадри від 29 липня показують, що окупанти незначно просунулися на південно-західній околиці Костянтинівки (на південний захід від Донецька). Українська бригада повідомила, що російські сили спрямували в цю атаку 10 танків, 47 бойових броньованих машин, 10 мотоциклів і багі, а Сили оборони підбили 8 танків, 12 бойових броньованих машин, 9 мотоциклів і багі.

За оцінкою ISW, окупаційні сили мають намір взяти Костянтинівку і перерізати шосе Т-0524 Вугледар — Костянтинівка.

Також вранці 29 липня росіяни чисельністю менше роти без успіху намагалися атакувати на південний захід від Перемоги (на південний захід від Донецька), а 30 липня загарбники незначно просунулися біля цього селища.

29 липня росіяни намагалися штурмувати в невстановленому районі Курахівського напрямку (на захід від Мар’їнки) і в районі Красногорівки (на захід від Донецька). Обидва рази невдало.

Експерти ISW вважають, що періодичні і пульсуючі механізовані штурми росіян, імовірно, являють собою межу нинішнього наступального потенціалу РФ.

– Росія навряд чи проводитиме нову наступальну операцію влітку через брак матеріальних і людських ресурсів, – кажуть аналітики.

У ISW раніше неодноразово зазначали, що армія РФ протягом усієї війни не може проводити одночасні великомасштабні наступи, але схильна до імпульсних атак на різних ділянках фронту. При цьому інтенсивність наступу на одній ділянці знижується в міру зростання інтенсивності на іншій.

Чи буде наступ росіян влітку

У грудні 2023-го і січні 2024 року західні ЗМІ писали, що російські війська планують захопити територію, що залишилася на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі, під час широкомасштабного наступу цього літа. Але після отримання Україною нової допомоги від США російське командування, ймовірно, переглянуло ці плани.

При цьому Кремль, включно з диктатором Путіним, раніше намагався перебільшити захоплення крихітних прифронтових поселень на захід від Авдіївки як великі перемоги на полі бою.

Зараз же російське військове командування може представити слабкі тактичні успіхи на заході Донецької області, включно з можливим перерізанням шосе Вугледар — Костянтинівка, як велику перемогу для російського народу.

Крім того, російське командування, напевно, готове кидати в бій сили, що деградують, щоб спробувати просунутися якомога далі, перш ніж їхні бойові можливості будуть вичерпані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 889-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

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