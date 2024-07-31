Втрати ворога на 31 липня: ЗСУ знищили ще 1060 окупантів та три десятки артсистем

Втрати ворога на 31 липня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1060 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 889-ту добу добу повномасштабної війни перевищили 578 тис. вбитими.

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Втрати РФ на 31 липня 2024

особового складу ‒ близько 578 120 (+1 060) осіб;

танків ‒ 8 390 (+9);

бойових броньованих машин ‒ 16 161 (+20);

артилерійських систем – 16 086 (+30);

РСЗВ – 1 131 (+1);

засобів ППО ‒ 907 (+1);

літаків – 363;

гелікоптерів – 326;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 853 (+21);

крилатих ракет ‒ 2 407 (+1);

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 739 (+52);

спеціальної техніки ‒ 2697 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 889-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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