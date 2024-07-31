Валентина Летяк, редакторка стрічки
Втрати ворога на 31 липня: ЗСУ знищили ще 1060 окупантів та три десятки артсистем
Втрати ворога на 31 липня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.
Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1060 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 889-ту добу добу повномасштабної війни перевищили 578 тис. вбитими.
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Втрати РФ на 31 липня 2024
- особового складу ‒ близько 578 120 (+1 060) осіб;
- танків ‒ 8 390 (+9);
- бойових броньованих машин ‒ 16 161 (+20);
- артилерійських систем – 16 086 (+30);
- РСЗВ – 1 131 (+1);
- засобів ППО ‒ 907 (+1);
- літаків – 363;
- гелікоптерів – 326;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 853 (+21);
- крилатих ракет ‒ 2 407 (+1);
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 739 (+52);
- спеціальної техніки ‒ 2697 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 889-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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