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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Втрати ворога на 31 липня: ЗСУ знищили ще 1060 окупантів та три десятки артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 31 липня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1060 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 889-ту добу добу повномасштабної війни перевищили 578 тис. вбитими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 31 липня 2024

  • особового складу ‒ близько 578 120 (+1 060) осіб;
  • танків ‒ 8 390 (+9);
  • бойових броньованих машин ‒ 16 161 (+20);
  • артилерійських систем – 16 086 (+30);
  • РСЗВ – 1 131 (+1);
  • засобів ППО ‒ 907 (+1);
  • літаків – 363;
  • гелікоптерів – 326;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 853 (+21);
  • крилатих ракет ‒ 2 407 (+1);
  • кораблів/катерів ‒ 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 739 (+52);
  • спеціальної техніки ‒ 2697 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 889-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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