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Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Коли буде відомо про результати вступу 2024: дата

коли буде відомо про результати вступу
Фото: Depositphotos

До 31 липня абітурієнти можуть подати заяви до закладів вищої освіти. Після цього в особистому кабінеті вони можуть дивитися статус заяви та результати вступної кампанії.

Коли буде відомо про результати вступу 2024 – читайте на Фактах ICTV.

Вступна кампанія 2024: коли будуть результати

Результати вступної кампанії можна дивитися в особистому електронному кабінеті, а також на сайтах обраних абітурієнтом вищих навчальних закладів (ЗВО).

Зараз дивляться

Якщо вступник успішно подав заяву та отримав статус заяви Допущено до конкурсу, тоді йому необхідно чекати на оприлюднення рейтингових списків і рекомендації до зарахування.

Дізнаймося, коли буде відомо про результати вступу 2024.

Рейтингові списки для навчання на бюджеті будуть сформовані до 5 серпня 2024 року. На контракт зарахування триватиме до 30 серпня 2024 року.

Вступники, які отримали рекомендації, мають до 8 серпня до 18:00 виконати певні вимоги до зарахування на бюджетні місця.

Вступ 2024: як дізнатися результати

Подивитися рейтингові списки вступників до ЗВО можна на сайті інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA та на сайтах обраних закладів освіти. Ці списки публікуватимуть за кожною спеціальністю окремо.

У рейтингових списках зазначається:

  • ПІБ вступника;
  • конкурсний бал;
  • результати вступних іспитів та сертифікатів НМТ і ЗНО.
рейтингові списки вступників до ВНЗ

Фото: скриншот з сайту Вступ.ОСВІТА.UA

Також може бути вказана інша інформація, що стосується перебігу вступної кампанії 2024.

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Вища освіта, Вступна кампанія, Освіта в Україні
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