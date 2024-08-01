Коли буде відомо про результати вступу 2024: дата

До 31 липня абітурієнти можуть подати заяви до закладів вищої освіти. Після цього в особистому кабінеті вони можуть дивитися статус заяви та результати вступної кампанії.

Коли буде відомо про результати вступу 2024 – читайте на Фактах ICTV.

Вступна кампанія 2024: коли будуть результати

Результати вступної кампанії можна дивитися в особистому електронному кабінеті, а також на сайтах обраних абітурієнтом вищих навчальних закладів (ЗВО).

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Якщо вступник успішно подав заяву та отримав статус заяви Допущено до конкурсу, тоді йому необхідно чекати на оприлюднення рейтингових списків і рекомендації до зарахування.

Дізнаймося, коли буде відомо про результати вступу 2024.

Рейтингові списки для навчання на бюджеті будуть сформовані до 5 серпня 2024 року. На контракт зарахування триватиме до 30 серпня 2024 року.

Вступники, які отримали рекомендації, мають до 8 серпня до 18:00 виконати певні вимоги до зарахування на бюджетні місця.

Вступ 2024: як дізнатися результати

Подивитися рейтингові списки вступників до ЗВО можна на сайті інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA та на сайтах обраних закладів освіти. Ці списки публікуватимуть за кожною спеціальністю окремо.

У рейтингових списках зазначається:

ПІБ вступника;

конкурсний бал;

результати вступних іспитів та сертифікатів НМТ і ЗНО.

Також може бути вказана інша інформація, що стосується перебігу вступної кампанії 2024.

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