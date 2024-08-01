Літні Олімпійські ігри-2024: медалі та які місця посіли учасники
26 липня 2024 року в Парижі стартували літні Олімпійські ігри, які триватимуть до 11 серпня. Загалом у Франції розіграють 329 комплектів нагород. Про всі медалі Олімпіади-2024 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Літні Олімпійські ігри: медалі
Програма літньої Олімпіади-2024 складається з 32 видів спорту та охоплює 306 змагань. Загалом на Олімпійських іграх-2024 у Парижі беруть участь 10 714 спортсменів.
Кількість українських спортсменів, які беруть участь в Олімпійських іграх у Парижі – 140. Вони змагаються у 23 видах спорту.
Загалом на змаганнях розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.
Таблиця з медальним заліком Олімпійських ігор-2024 станом на 1 серпня виглядає так:
|Місце
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Всього
|1
|Китайська Народна Республіка
|10
|7
|3
|20
|2
|Франція
|8
|10
|8
|26
|3
|Японія
|8
|3
|4
|15
|4
|Австралія
|7
|6
|3
|16
|5
|Велика Британія
|6
|6
|5
|17
|6
|Республіка Корея
|6
|3
|3
|12
|7
|Сполучені Штати Америки
|5
|13
|12
|30
|8
|Італія
|3
|6
|4
|13
|9
|Канада
|2
|2
|3
|7
|10
|Німеччина
|2
|2
|2
|6
|11
|Гонконг, Китай
|2
|0
|2
|4
|12
|Швеція
|1
|1
|2
|4
|13
|Нідерланди
|1
|1
|1
|3
|14
|Грузія
|1
|1
|0
|2
|14
|Нова Зеландія
|1
|1
|0
|2
|16
|Бельгія
|1
|0
|2
|3
|16
|Казахстан
|1
|0
|2
|3
|16
|Південна Африка
|1
|0
|2
|3
|19
|Хорватія
|1
|0
|1
|2
|19
|Гватемала
|1
|0
|1
|2
|19
|Ірландія
|1
|0
|1
|2
|19
|Румунія
|1
|0
|1
|2
|23
|Аргентина
|1
|0
|0
|1
|23
|Азербайджан
|1
|0
|0
|1
|23
|Еквадор
|1
|0
|0
|1
|23
|Словенія
|1
|0
|0
|1
|23
|Сербія
|1
|0
|0
|1
|23
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|29
|Бразилія
|0
|2
|3
|5
|30
|Угорщина
|0
|2
|1
|3
|31
|Корейська Народно-Демократична Республіка
|0
|2
|0
|2
|32
|Польща
|0
|1
|2
|3
|33
|Косово
|0
|1
|1
|2
|33
|Мексика
|0
|1
|1
|2
|33
|Швейцарія
|0
|1
|1
|2
|33
|Туреччина
|0
|1
|1
|2
|33
|
Україна
|0
|1
|1
|2
|38
|Фіджі
|0
|1
|0
|1
|38
|Монголія
|0
|1
|0
|1
|38
|Туніс
|0
|1
|0
|1
|41
|Індія
|0
|0
|3
|3
|42
|Іспанія
|0
|0
|2
|2
|42
|Республіка Молдова
|0
|0
|2
|2
|44
|Австрія
|0
|0
|1
|1
|44
|
Єгипет
|0
|0
|1
|1
|44
|
Греція
|0
|0
|1
|1
|44
|
Словаччина
|0
|0
|1
|1
|44
|Таджикистан
|0
|0
|1
|1
Медалі літніх Олімпійських ігор серед українців станом на 1 серпня отримали Ольга Харлан – вона завоювала бронзу в особистій шаблі, та Сергій Куліш, який отримав срібну медаль за кульову стрільбу з пневматичної рушниці, відстань 50 метрів.
Подальша інформація про медалі Олімпіади-2024 оновлюватиметься.
Джерело: Olympics.com