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Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Літні Олімпійські ігри-2024: медалі та які місця посіли учасники

Олімпіада у Парижі
Фото: Depositphotos

26 липня 2024 року в Парижі стартували літні Олімпійські ігри, які триватимуть до 11 серпня. Загалом у Франції розіграють 329 комплектів нагород. Про всі медалі Олімпіади-2024 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Літні Олімпійські ігри: медалі

Програма літньої Олімпіади-2024 складається з 32 видів спорту та охоплює 306 змагань. Загалом на Олімпійських іграх-2024 у Парижі беруть участь 10 714 спортсменів.

Кількість українських спортсменів, які беруть участь в Олімпійських іграх у Парижі – 140. Вони змагаються у 23 видах спорту.

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Загалом на змаганнях розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

Таблиця з медальним заліком Олімпійських ігор-2024 станом на 1 серпня виглядає так:

Місце Країна Золото Срібло Бронза Всього
1  Китайська Народна Республіка 10 7 3 20
2 Франція 8 10 8 26
3 Японія 8 3 4 15
4 Австралія 7 6 3 16
5 Велика Британія 6 6 5 17
6 Республіка Корея 6 3 3 12
7 Сполучені Штати Америки 5 13 12 30
8 Італія 3 6 4 13
9 Канада 2 2 3 7
10 Німеччина 2 2 2 6
11 Гонконг, Китай 2 0 2 4
12 Швеція 1 1 2 4
13 Нідерланди 1 1 1 3
14 Грузія 1 1 0 2
14 Нова Зеландія 1 1 0 2
16 Бельгія 1 0 2 3
16 Казахстан 1 0 2 3
16 Південна Африка 1 0 2 3
19 Хорватія 1 0 1 2
19 Гватемала 1 0 1 2
19 Ірландія 1 0 1 2
19 Румунія 1 0 1 2
23 Аргентина 1 0 0 1
23 Азербайджан 1 0 0 1
23 Еквадор 1 0 0 1
23 Словенія 1 0 0 1
23 Сербія 1 0 0 1
23 Узбекистан 1 0 0 1
29 Бразилія 0 2 3 5
30 Угорщина 0 2 1 3
31 Корейська Народно-Демократична Республіка 0 2 0 2
32 Польща 0 1 2 3
33 Косово 0 1 1 2
33 Мексика 0 1 1 2
33 Швейцарія 0 1 1 2
33 Туреччина 0 1 1 2
33
Україна
 0 1 1 2
38 Фіджі 0 1 0 1
38 Монголія 0 1 0 1
38 Туніс 0 1 0 1
41 Індія 0 0 3 3
42 Іспанія 0 0 2 2
42 Республіка Молдова 0 0 2 2
44 Австрія 0 0 1 1
44
Єгипет
 0 0 1 1
44
Греція
 0 0 1 1
44
Словаччина
 0 0 1 1
44 Таджикистан 0 0 1 1

Медалі літніх Олімпійських ігор серед українців станом на 1 серпня отримали Ольга Харлан – вона завоювала бронзу в особистій шаблі, та Сергій Куліш, який отримав срібну медаль за кульову стрільбу з пневматичної рушниці, відстань 50 метрів.

Подальша інформація про медалі Олімпіади-2024 оновлюватиметься.

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Джерело: Olympics.com

Олімпіада, Олімпійські ігри
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