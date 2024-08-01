Літні Олімпійські ігри-2024: медалі та які місця посіли учасники

26 липня 2024 року в Парижі стартували літні Олімпійські ігри, які триватимуть до 11 серпня. Загалом у Франції розіграють 329 комплектів нагород. Про всі медалі Олімпіади-2024 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Літні Олімпійські ігри: медалі

Програма літньої Олімпіади-2024 складається з 32 видів спорту та охоплює 306 змагань. Загалом на Олімпійських іграх-2024 у Парижі беруть участь 10 714 спортсменів.

Кількість українських спортсменів, які беруть участь в Олімпійських іграх у Парижі – 140. Вони змагаються у 23 видах спорту.

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Загалом на змаганнях розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

Таблиця з медальним заліком Олімпійських ігор-2024 станом на 1 серпня виглядає так:

Місце Країна Золото Срібло Бронза Всього 1 Китайська Народна Республіка 10 7 3 20 2 Франція 8 10 8 26 3 Японія 8 3 4 15 4 Австралія 7 6 3 16 5 Велика Британія 6 6 5 17 6 Республіка Корея 6 3 3 12 7 Сполучені Штати Америки 5 13 12 30 8 Італія 3 6 4 13 9 Канада 2 2 3 7 10 Німеччина 2 2 2 6 11 Гонконг, Китай 2 0 2 4 12 Швеція 1 1 2 4 13 Нідерланди 1 1 1 3 14 Грузія 1 1 0 2 14 Нова Зеландія 1 1 0 2 16 Бельгія 1 0 2 3 16 Казахстан 1 0 2 3 16 Південна Африка 1 0 2 3 19 Хорватія 1 0 1 2 19 Гватемала 1 0 1 2 19 Ірландія 1 0 1 2 19 Румунія 1 0 1 2 23 Аргентина 1 0 0 1 23 Азербайджан 1 0 0 1 23 Еквадор 1 0 0 1 23 Словенія 1 0 0 1 23 Сербія 1 0 0 1 23 Узбекистан 1 0 0 1 29 Бразилія 0 2 3 5 30 Угорщина 0 2 1 3 31 Корейська Народно-Демократична Республіка 0 2 0 2 32 Польща 0 1 2 3 33 Косово 0 1 1 2 33 Мексика 0 1 1 2 33 Швейцарія 0 1 1 2 33 Туреччина 0 1 1 2 33 Україна 0 1 1 2 38 Фіджі 0 1 0 1 38 Монголія 0 1 0 1 38 Туніс 0 1 0 1 41 Індія 0 0 3 3 42 Іспанія 0 0 2 2 42 Республіка Молдова 0 0 2 2 44 Австрія 0 0 1 1 44 Єгипет 0 0 1 1 44 Греція 0 0 1 1 44 Словаччина 0 0 1 1 44 Таджикистан 0 0 1 1

Медалі літніх Олімпійських ігор серед українців станом на 1 серпня отримали Ольга Харлан – вона завоювала бронзу в особистій шаблі, та Сергій Куліш, який отримав срібну медаль за кульову стрільбу з пневматичної рушниці, відстань 50 метрів.

Подальша інформація про медалі Олімпіади-2024 оновлюватиметься.

Джерело: Olympics.com

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