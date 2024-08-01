Події ночі 1 серпня: вибухи у Дніпрі та робота ППО на Київщині

Уночі проти 1 серпня російські війська атакували українські міста ударними безпілотниками.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Детальніше про головні події ночі та ранку 1 серпня читайте в добірці Фактів ICTV.

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Атака дронами

Атака дронами почалася за годину до опівночі 1 серпня.

Спершу українські оборонці неба знищували в Миколаївській області розвідувальний безпілотник.

А вже за пів години армія РФ скерувала ударні дрони на Херсонщину, а далі – на Миколаївщину.

О другій ночі ворожі БпЛА проникли на територію України з Півночі.

Тривала атака дронами до четвертої ранку.

Про результати бойової роботи в ранковому зведенні повідомлять Повітряні сили ЗСУ.

Вибухи у Дніпрі 31 липня

Серія вибухів у Дніпрі 31 липня почала лунати близько 23:30.

Гучно в місті стало після того, як у Повітряних силах ЗСУ попередили, що ворог може застосувати балістичне озброєння зі Сходу.

До слова, після аналогічного повідомлення про загрозу ударів балістикою, тільки тепер уже з Півдня, українські захисники наказали терміново перейти до укриттів людям у Кривому Розі.

Уранці керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про збиття ударного безпілотника Shahed-136/131 над областю.

Після вибухів у Дніпрі 31 липня, ніхто з людей, зазначає очільник ОВА, не постраждав.

У Нікополі, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській та Марганецькій громадах району після ударів із реактивних систем залпового вогню Град, важкої артилерії та дронів-камікадзе пошкоджені три підприємства, приватний будинок, господарська споруда, будівля, що не експлуатувалася, лінія електропередачі.

Ліквідовано два осередки займання сухої трави.

Вибухи в Київській області 1 серпня

Вибухи в Київській області 1 серпня було чути орієнтовно о пів на четверту ранку.

У цей час, за даними обласної військової адміністрації, у регіоні саме працювала протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках.

Більше подробиць в ОВА поки не повідомляли.

Білий дім та ОП прокоментували заяви ЗМІ про появу F-16 в Україні

Білий дім та ОП прокоментували заяви ЗМІ про появу F-16 в Україні.

Так, радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі повторив попередні запевнення, що процес передачі Україні F-16 рухається вперед, тож причин сумніватися, що літаки будуть готові до польотів до кінця літа, немає.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що ОП не коментуватиме заяви ЗМІ про появу F-16 в Україні, тому що авіаційна компонента є фактором суттєвого виживання країни.

Нагадаємо, що про появу перших літаків F-16 у повітряному просторі України вдень 31 липня повідомило агентство Bloomberg.

Зеленський зробив заяву щодо участі РФ у другому Саміті миру

В інтерв’ю французькому виданню Le Monde президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо участі РФ у другому Саміті миру.

Глава держави зазначив, що, як і представники більшості країн, вірить, що на другому Саміті миру в листопаді російські представники мають бути присутніми, інакше не вдасться досягти життєздатних результатів.

– Я не хочу, щоби вони завадили нам підготувати спільний план. Якщо увесь світ хоче їх (представників РФ, – Ред.) за столом (переговорів, – Ред.), тоді ми не можемо бути проти цього, – сказав Володимир Зеленський.

У Румунії знайшли уламки дронів після атаки РФ 31 липня

У Румунії знайшли уламки дронів після атаки РФ 31 липня.

За даними Міністерства національної оборони, елементи російських безпілотників знайшли в районі Чаталкіой, що неподалік Ізмаїла Одеської області.

Падіння відбулось за межами населених пунктів, тож немає ні постраждалих, ні руйнувань.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 890-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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