Уламки Шахеда на Київщині влучили у будинок російського опозиціонера Пономарьова

Сьогодні, 1 серпня, під час російської атаки, внаслідок падіння уламків ворожого Шахеда, у Київській області постраждав будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова.

Про це Ілля Пономарьов повідомив на своїй сторінці в X.

Уламки дрона влучили в будинок російського опозиціонера на Київщині: що відомо

Сьогодні о пів на четверту ранку російські загарбники намагались атакувати дронами Київську область.

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Попри те, що українські оборонці неба знищили всі ворожі цілі, уламки ворожих БпЛА спричинили руйнування двох приватних будинків в одному з населених пунктів області.

У поліції повідомили, що в одному із районів чоловік та дружина отримали поранення. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

Згодом виявилося, що йдеться про російського опозиціонера Іллю Пономарьова та його дружину.

Пономарьов прокоментував влучання уламків БпЛА в його будинок

Коментуючи цю атаку, Пономарьов зазначив, що сьогодні, ймовірно, його другий день народження.

– Сьогодні в мене, схоже, другий день народження. П’ята спроба нападу була найбільш нестандартною і найбільш успішною, проти якої було важко захиститися. Але хрін їм! Подробиці пізніше, – написав російський опозиціонер.

За словами Пономарьова, він прокинувся за 2-3 хвилини до того, як це сталося. Він почув як наближається Шахед, а потім він прилетів і вибухнув просто під вікном.

– Дрон не був збитий. Тут 100% упевнено кажу, що він не був збитий, по ньому ППО взагалі не працювала, – заявив Пономарьов.

А також додав, що дрон-камікадзе летів після відбою повітряної тривоги. Він стверджує, що БпЛА прилетів у ту точку, куди і планувалося, оскільки вчора до нього вже прилітало три дрони. Однак усі цілі тоді були збиті.

Пономарьов заявив, що це – цілеспрямована атака на його будинок

На думку Пономарьова, це цілеспрямована атака на його будинок у Київській області.

Російський опозиціонер детально написав про падіння уламків дрона на його будинок на своїй сторінці в X.

За словами Пономарьова, його вже давно намагається дістати російська влада. Відтак, на нього здійснювалась низка замахів, однак усі вони були невдалими для РФ.

Він нагадав, що напередодні, під час атаки 31 липня, російські підбиті дрони також впали й вибухнули поряд із його будинком, внаслідок чого було вибито кілька вікон.

– Однак сьогодні вночі атака повторилася. Я знову прокинувся незадовго до вибуху – ця пекельна машинка шумить, як несправний мопед. Але цього разу набагато голосніше, з того ж напрямку, що й учора, і – головна відмінність – по ньому не била ППО (потім виявилося, що повітряну тривогу скасували за кілька хвилин до того). Рвонула ця штука дуже сильно, просто перед порогом будинку, і в мене полетіла купа уламків. Пожежу охорона, що прибігла, швидко загасила, але крові було багато, і довелося швидко їхати в лікарню, – написав Пономарьов.

А також додав, що до смерті було всього лиш п’ять метрів.

Джерело: Ілля Пономарьов

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