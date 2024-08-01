Є хороші результати у знищенні техніки окупантів – Зеленський

Є хороші результати у знищенні техніки російських окупантів завдяки зусиллям 15 бригади Нацгвардії, яка воює на Півдні України. Лише за один місяць знищено майже 30 російських систем артилерії та багато іншої техніки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 1 серпня.

Знищення російської техніки

Зараз дивляться

Звичайно, ключове завдання – забезпечити Сили оборони, державний бюджет, соціальну стійкість України, наголосив президент.

– Я вдячний усім у світі, хто допомагає. Вдячність воїнам – усім солдатам, сержантам, офіцерам на передовій, які захищають державу та наші позиції, дбають про сусідні підрозділи й допомагають, коли це потрібно. ЗСУ, Нацгвардія, Нацполіція, прикордонники, ГУР, СБУ та всі інші елементи нашого захисту. Дякую кожному, чия відданість – це сила всієї держави, – заявив Володимир Зеленський.

Президент особливо відзначив підрозділи Національної гвардії України. Зокрема, 15 бригаду Нацгвардії, яка воює на Півдні України.

Відновлення України і навчання дітей у школах

Глава держави провів сьогодні нараду з главою уряду Денисом Шмигалем щодо відновлення. Зокрема, за результатами поїздки у Харків, Полтавську область, на Волинь, в Рівне.

Це стосується добудови обʼєктів, ключових пріоритетів відновлення і людей, які здатні забезпечувати повну реалізацію державних завдань.

– На урядовому рівні готуються кадрові та додаткові рішення, щоб цієї осені більше українських дітей змогли навчатися у школах не онлайн, а нормально. Щоб було нормальне шкільне життя настільки, наскільки це можливо в час війни, – наголосив Володимир Зеленський.

Нові угоди для України у серпні

Водночас президент анонсував підготовку угод і домовленостей для України, які будуть у цьому серпні.

Зокрема, йдеться про безпекові угоди – завтра почнуться перемовини з ще однією європейською країною.

Також уже готуються візити лідерів в Україну, зміст перемовин та довгострокова філософія спільних домовленостей, пояснив Володимир Зеленський.

На його думку, надзвичайно важливо, щоб для України була забезпечена стійкість на роки – це буде гарантією більших можливостей у цьому році з огляду на наявні виклики та загрози, вважає президент.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.