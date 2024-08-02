Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 2 серпня 2024 – ситуація на фронті
Минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, противник завдав два ракетні, 59 авіаційних ударів та 623 удари дронами-камікадзе. Окупанти 3412 рази обстріляли позиції наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2024 року
Ситуація в Україні на 2 серпня 2024 року
На Харківському напрямку російські терористи тричі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районах Тихого і Вовчанська.
Втрати РФ у війні на 2 серпня 2024 року
- особового складу ‒ близько 580 590 (+1 100);
- танків ‒ 8 402 (+3);
- бойових броньованих машин ‒ 16 211 (+8);
- артилерійських систем – 16 161 (+42);
- реактивних систем залпового вогню – 1 134 (+2);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 907;
- літаків – 363;
- гелікоптерів – 326;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 13 005 (+37);
- крилатих ракет ‒ 2 407;
- кораблів (катерів) ‒ 28;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 872 (+56);
- спеціальної техніки ‒ 2 719 (+6).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 891-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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