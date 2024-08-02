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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 2 серпня 2024 – ситуація на фронті

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 2 серпня 2024
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, противник завдав два ракетні, 59 авіаційних ударів та 623 удари дронами-камікадзе. Окупанти 3412 рази обстріляли позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2024 року

Ситуація в Україні на 2 серпня 2024 року

На Харківському напрямку російські терористи тричі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районах Тихого і Вовчанська.

Втрати РФ у війні на 2 серпня 2024 року

  • особового складу ‒ близько 580 590 (+1 100);
  • танків ‒ 8 402 (+3);
  • бойових броньованих машин ‒ 16 211 (+8);
  • артилерійських систем – 16 161 (+42);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 134 (+2);
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 907;
  • літаків – 363;
  • гелікоптерів – 326;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 13 005 (+37);
  • крилатих ракет ‒ 2 407;
  • кораблів (катерів) ‒ 28;
  • підводних човнів ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 872 (+56);
  • спеціальної техніки ‒ 2 719 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 891-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Війна в Україні
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