Карта бойових дій на 2 серпня 2024 – ситуація на фронті

Минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, противник завдав два ракетні, 59 авіаційних ударів та 623 удари дронами-камікадзе. Окупанти 3412 рази обстріляли позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2024 року

Ситуація в Україні на 2 серпня 2024 року

На Харківському напрямку російські терористи тричі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районах Тихого і Вовчанська.

Втрати РФ у війні на 2 серпня 2024 року

особового складу ‒ близько 580 590 (+1 100);

танків ‒ 8 402 (+3);

бойових броньованих машин ‒ 16 211 (+8);

артилерійських систем – 16 161 (+42);

реактивних систем залпового вогню – 1 134 (+2);

засобів протиповітряної оборони ‒ 907;

літаків – 363;

гелікоптерів – 326;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 13 005 (+37);

крилатих ракет ‒ 2 407;

кораблів (катерів) ‒ 28;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 872 (+56);

спеціальної техніки ‒ 2 719 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 891-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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